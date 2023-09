Abbandonano figlia in auto per andare ad una festa: denunciati i genitori

Due genitori sono stati denunciati per abbandono di minore dopo aver lasciato in auto la loro figlioletta per andare a un matrimonio

Una bimba di otto mesi, in provincia di Milano, è stata lasciata sola all’interno di un’autovettura parcheggiata dai genitori impegnati nei festeggiamenti per il matrimonio di un loro amico in un ristorante.

Sul posto, in via Fratelli Cervi, sono tempestivamente intervenuti i carabinieri di Cornaredo che sono risaliti ai genitori.

Denunciati i genitori per abbandono di minore

Padre e madre si sono giustificati spiegando di controllare la figlia attraverso un cellulare in videochiamata posizionato accanto alla piccola.

Entrambi sono stati denunciati per abbandono di minore.

I fatti risalgono alla sera del 16 settembre. I genitori della bimba, entrambi milanesi di 41 e 31 anni, hanno spiegato alle forze dell’ordine che la piccola era sorvegliata attraverso il telefono lasciato in auto e che avevano lasciato i finestrini chiusi per evitare che prendesse freddo e si ammalasse.

La bimba, in buona salute, è stata poi riaffidata ai genitori.