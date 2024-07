Acate, schianto contro palo: muore uomo

Incidente mortale ad Acate. Intorno alle 17:50 in Corso Indipendenza, angolo via XX settembre, è avvenuto il sinistro.

Incidente mortale ad Acate. Intorno alle 17:50 in Corso Indipendenza, angolo via XX settembre, è avvenuto il sinistro. La macchina, una Alfa Romeo, guidata da un uomo romeno è finita contro a palo dell’illuminazione pubblica. Il soggetto avrebbe perso la vita sul colpo. I Vigili del Fuoco hanno estratto il corpo dalle lamiere. Intervenuti i Carabinieri e la Polizia Municipale. Si ipotizza che l’incidente si sia verificato a causa dell’alta velocità ma non si esclude che l’individuo abbia avuto un malore.