“Acchianata ecologica”, a Palermo manifestazione Confcommercio per l’ambiente

La passeggiata ecologica a Monte Pellegrino è aperta a tutti per promuovere la sostenibilità ambientale e l’educazione alle politiche “green”

Si svolgerà domenica 4 dicembre la “Acchianata Ecologica”, la grande manifestazione per l’ambiente organizzata da Confcommercio Palermo, che era stata rinviata lo scorso 6 novembre a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Sarà una passeggiata ecologica aperta a tutti per promuovere la sostenibilità ambientale e l’educazione alle politiche “green” e sottolineare la necessità di rispettare i luoghi della nostra quotidianità: requisiti sempre più importanti anche per creare sviluppo ed economia.

“C’erano già centinaia di iscritti, molti dei quali ci hanno chiesto di recuperare la data al più presto – racconta la presidente di Confcommercio Patrizia Di Dio -, segnale tangibile e stimolante di come ci sia sempre maggiore attenzione alle politiche ambientali e di come si possa comunicare un messaggio importante attraverso piccoli gesti o manifestazioni popolari. In questo caso, vogliamo anche lanciare un messaggio alle istituzioni affinché venga adeguatamente recuperato un luogo della città fortemente simbolico, e non soltanto dal punto di vista religioso, a cui va restituita l’originaria bellezza”.

Il raduno è previsto alle 9.00 alle falde di Monte Pellegrino. Sono previsti due diversi percorsi: uno di 3,7 km con partenza dalle falde del Monte e l’altro di 1,4 km con partenza da “Mezzo Arancio”, dove i partecipanti potranno arrivare grazie a un bus navetta. I partecipanti percorreranno la “scala vecchia” e arriveranno davanti al Santuario di Santa Rosalia, patrona della città. L’iscrizione, assolutamente gratuita, potrà essere formalizzata all’indirizzo https://tinyurl.com/acchianataecologica. I partecipanti riceveranno una t-shirt dedicata (fino a esaurimento) e dovranno dotarsi di guanti (preferibilmente da giardinaggio) per potere raccogliere i rifiuti presenti lungo il percorso che poi saranno adeguatamente smaltiti con l’aiuto della Rap.

Hanno già dato la loro adesione le società sportive aderenti all’Asc e saranno presenti anche le associazioni del settore sociale, religioso e del mondo scolastico e universitario. Domenica 4 dicembre alle 9.00 verranno anche consegnati i primi 40 riconoscimenti alle imprese che hanno aderito al progetto ImprendiGreen, dimostrando di adottare comportamenti sostenibili all’interno delle proprie attività.