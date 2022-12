Aci Catena, arrestato un pusher 27enne

Un 27enne è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Acireale. Scatta il sequestro di soldi e droga.

Arrestato ad Aci Catena un 27enne pregiudicato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Acireale hanno fermato il ragazzo mentre transitava lungo via Macello con un atteggiamento sospetto. Il soggetto ha visto i militari e ha provato ad allontanarsi a piedi lungo le vie limitrofe. Le Forze dell’Ordine hanno così controllato il 27enne trovando 2 dosi di cocaina (peso di circa 0,5 grammi) in una tasca dei pantaloni. La perquisizione quindi è stata estesa alla dimora del pusher. In bagno nel suo accappatoio sono stati individuati 2 involucri contenenti ciascuno 21 grammi di cocaina in pietra. Nella veranda e nell’armadio della camera da letto sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e 5.920 euro, somma ritenuta provento dell’attività illecita. Il ragazzo, infatti, è disoccupato e la moglie percepisce il Reddito di Cittadinanza. Scatta il sequestro di soldi e droga (42,5 grammi di cocaina). L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per il giovane.