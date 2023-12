Caos ad Aci Sant’Antonio, salta variazione di Bilancio per servizi a cittadini. Rocca contro opposizione

Il sindaco della località etnea punta il dito contro l'opposizione e invoca un Consiglio comunale in extremis.

Il sindaco di Aci Sant’Antonio, Quintino Rocca, ha lanciato attraverso i propri canali social un appello al presidente del Consiglio comunale della località etnea, Giuseppe Santamaria, per convocare un consiglio d’urgenza al fine di approvare una variazione di bilancio che avrebbe destinato delle somme per dei servizi ai cittadini.

Rocca: “L’opposizione non si è presentata”

“C’era una variazione di bilancio che entro il 31 dicembre doveva essere ratificata” e riguardava “9.500 euro di somme a incrementare i servizi sociali, l’assistenza alla comunicazione per le persone disabili”.

Erano in ballo anche “5mila euro” che sarebbero dovuti servire all’amministrazione comunale per “svincolare altre somme” e destinare delle “borse di studio ai centisti”. Inoltre, altri 11mila euro sarebbero dovuti essere impiegati per il Bonus figlio.

“L’opposizione, che ha la maggioranza in consiglio, ha reputato di non venire a ratificare e approvare questa variazione di bilancio. Che si sappia”, rincara la dose il sindaco Rocca.

L’opposizione, secondo Rocca, ha “dilapidato, bruciato, mandato in fiamme 15.500 euro pur di fare un torto a Quintino Rocca. Ma hanno fatto un torto alle famiglie dei diversamente abili e alle cittadine e ai cittadini che hanno preso 100″.

“Ci sono 24 ore di tempo per un altro Consiglio”

“Non tutto è perduto, perché la variazione di Bilancio deve essere approvata il 31 dicembre. un Consiglio comunale necessita di 24 ore per essere convocato. Quindi il presidente del Consiglio, Giuseppe Santamaria, ha la possibilità di convocare un Consiglio comunale per domani sera”, ha aggiunto Rocca.