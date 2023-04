Acireale-Catania, trasferta vietata per i tifosi rossazzurri: biglietti solo per gli acesi

Niente trasferta ad Aci Sant'Antonio per i tifosi del Catania. Vendita dei biglietti autorizzata solo per i sostenitori acesi.

Niente trasferta dei tifosi del Catania ad Aci Sant’Antonio per il match del campionato di Serie D contro l’Acireale. Il Prefetto etneo, Maria Carmela Librizzi, ha infatti emanato un provvedimento che dispone la vendita dei biglietti per il match che si disputerà giovedì 6 aprile alle ore 15 sul campo neutro di Aci Sant’Antonio soltanto per i residenti nel Comune acese.

Alla partita potranno assistere, quindi, soltanto i tifosi dell’Acireale. La gara di disputerà sul terreno di gioco differente dal “Tupparello” a causa dell’indisponibilità dell’impianto sportivo di Acireale.

Acireale-Catania, come arrivano le due squadre al match

Il Catania, con 78 punti in classifica, arriva al match con l’Acireale dopo il trionfo di domenica scorsa del “Massimino” contro il Lamezia e sulle ali della promozione in Serie C conquistata con sei giornate d’anticipo.

L’Acireale, invece, si presenta al match con i rossazzurri con 31 punti all’attivo appaiato con il Paternò e in piena corsa play-out. Ai granata servono dunque punti per lasciarsi alle spalle lo spauracchio retrocessione che, al momento, sembra essere sicura solo per Cittanova e Mariglianese, penultima e ultima rispettivamente con 24 e 21 punti.