Acireale, il brindisi del candidato sindaco Gianluca Cannavò

Tanti i concittadini che hanno raccolto l’invito per un brindisi o per un semplice saluto.

Prima uscita pubblica ufficiale, dopo la presentazione della propria candidatura a sindaco di Acireale, per Gianluca Cannavò, che nei giorni scorsi ha dato appuntamento all’albergo Maugeri, in piazza Garibaldi ad Acireale, ad amici, sostenitori e simpatizzanti per lo scambio di auguri natalizi.

Tanti i concittadini che hanno raccolto l’invito per un brindisi o per un semplice saluto. “Ho voluto organizzare questo incontro per brindare e fare gli auguri ai miei sostenitori, agli amici e a tutti coloro che mi vogliono bene – spiega Gianluca Cannavò – È bello sentire tanto affetto, quasi inaspettato. Tanta gente che mi dà il proprio sostegno. È stata la mia prima uscita ufficiale. Da qui in poi sarà una grande corsa che ci dovrà portare al governo di questa città. Ma soprattutto questa deve essere la vittoria della città, degli acesi e di tutti coloro che vogliono bene a questa comunità”.

E con l’avvicinarsi del Natale e del nuovo anno, Gianluca Cannavò riserva un augurio speciale alla città. “Mi auguro che questo 2023 porti una vera svolta ad Acireale, un cambiamento reale, fatti concreti – prosegue il candidato sindaco – E un augurio lo faccio anche ai miei concittadini. Che possano riscoprire il senso di appartenenza e l’orgoglio acese. Io sono qui in prima linea con un gruppo di amici pronti a scommettersi con il cuore. Tutto quello che abbiamo fatto in questi anni dimostra che sappiamo fare le cose e soprattutto che in quello che facciamo ci mettiamo cuore e concretezza. Scendo in campo perché credo in ciò che faccio e perché credo questa città oggi abbia bisogno degli acesi. Io da acese – conclude Cannavò – sento di dover fare la mia parte e lo farò con tutto me stesso”.