Acireale, preso dopo un folle inseguimento: arrestato ladro seriale

L'uomo, 31 anni, si era reso autore negli scorsi mesi di numerosi furti simili: ben 7 i colpi messi a segno

Ieri sera, intorno alle 21,30, la Squadra Volanti del commissariato di Polizia di Acireale è stata inviata in un Istituto Superiore Statale situato in via Trapani ad Acireale. Il personale di vigilanza dell’istituto aveva segnalato la presenza di estranei all’interno grazie all’allarme anti intrusione installato.

Una volta giunti sul posto, gli agenti della Volante hanno effettuato una breve ricerca all’interno del plesso scolastico e al bar, così hanno individuato un giovane che, vedendoli, ha cercato di fuggire. È scaturito quindi un inseguimento che si è concluso vicino i campi sportivi dell’istituto, dove l’intruso è stato bloccato.

Il ladro è un 31enne con precedenti: fu autore di 7 furti

Il giovane è stato identificato come un 31enne già noto alla polizia per essere stato denunciato recentemente dal commissariato di polizia per 7 furti simili.

Inoltre, era in possesso di un borsello contenente diversi cacciaviti e una chiave inglese regolabile. Gli agenti hanno effettuato un sommario sopralluogo e hanno individuato una porta di sicurezza vicino al Bar, dove il maniglione antipanico era stato forzato e danneggiato.

Il Dirigente Scolastico è giunto sul posto ed è stato invitato dagli agenti operanti a sporgere denuncia per quanto accaduto, riservandosi di verificare eventuali ammanchi o ulteriori danneggiamenti.

Arrestato per tentato furto aggravato

Il pregiudicato è stato arrestato per tentato furto aggravato e su disposizione del Sostituto Procuratore di turno nella Procura della Repubblica di Catania, è stato accompagnato nella propria abitazione dove è stato posto in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza fissata alle ore 10 per la convalida.

Nell’udienza odierna, l’arresto è stato convalidato e nei confronti del recidivo è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per tre volte alla settimana.