Problemi a impianto di sollevamento, manca l’acqua a Messina: le zone interessate

Si registrerà una riduzione dell'erogazione di acqua nella città di Messina per domani e per le successive 24 ore.

Riduzione di erogazione dell’acqua in vista a Messina per la giornata di domani, lunedì 10 luglio.

A causa di problemi a un impianto di sollevamento, infatti, si registrerà una riduzione per domani e per le successive 24 ore, degli orari di erogazione in diversi punti della città dello Stretto.

Le zone colpite dall’assenza di acqua

In particolare, i disagi si concentreranno nelle zone di Castanea, viale Giostra alto (zona supermercato Conad, parte bassa di Reginella, Massa San Giorgio, Massa San Giovanni e Santa Lucia.

Sempre a Messina a partire da oggi, domenica 9 luglio, l’erogazione è stata sospesa in zona di Badiazza. A tal proposito è stato attivato un servizio sostitutivo con autobotte.

