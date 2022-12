Addio allo chef Alain Sailhac, pilastro della cucina francese a New York

Nel corso di una carriera di mezzo secolo, il cuoco ha cucinato per presidenti americani, personalità dell'economia e della finanza e star

Lo chef Alain Sailhac, pilastro della grande cucina francese negli Stati Uniti, è morto all’età di 86 anni a Manhattan. La notizia della scomparsa, avvenuta il 1° dicembre, è stata pubblicata oggi dal “New York Times”. Nel corso di una carriera di mezzo secolo, il cuoco ha cucinato per presidenti americani, personalità dell’economia e della finanza e star in rinomati ristoranti di New York.

Formazione in Francia prima di New York

Formatosi in Francia, in particolare nella sua città natale, Millau, Sailhac era arrivato a New York nel 1965, all’età di 30 anni, sullo sfondo della mania per la cucina tradizionale francese. Da allora ha lavorato in alcuni dei migliori ristoranti di lusso della metropoli: Le Mistral, Le Cirque, il Plaza Hotel e il 21 Club. Come capo chef a Le Cygne, dal 1976, ha lasciato il segno: è stato il primo a ricevere quattro stelle dal “New York Times”, la più alta classifica del quotidiano americano.