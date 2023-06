Adrano, 18enne viola prescrizioni del questore: rischia l’arresto

Gli agenti di polizia di Adrano hanno denunciato un giovane 18enne per non aver osservato le prescrizioni imposte con il foglio di via obbligatorio. Era stato allontanato dal Comune di Messina, con provvedimento adottato dal questore di quella provincia, in quanto ritenuto pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, vietando di fare ritorno a Messina per un periodo di tre anni senza la preventiva autorizzazione. Al ragazzo era stato imposto di recarsi presso il luogo di residenza, e cioè nel Comune di Adrano, senza allontanarsi dall’itinerario tracciato ed entro un determinato orario, prescrivendogli altresì di presentarsi al Commissariato di Polizia di competenza non appena giunto sul posto. Ma non ha rispettato tali prescrizioni presentandosi in Commissariato oltre il termine indicato. Rischia la pena dell’arresto da uno a sei mesi.