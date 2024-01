Si intrufola e ruba in casa di anziano: denunciato 25enne nel catanese

Denunciato in stato di libertà noto pregiudicato locale sottoposto alla misura alternativa alla detenzione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Adrano hanno denunciato in stato di libertà un 25enne, resosi responsabile di un furto perpetrato all’interno di un’abitazione. In particolare, nel pomeriggio del 3 gennaio, a seguito di segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti presso l’abitazione di un anziano signore per un furto.

Videosorveglianza preziosa

A seguito di un’articolata attività info-investigativa e grazie a un’analisi dettagliata del luogo e alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza posizionato nella zona, sono riusciti ad identificare l’autore. Ulteriori approfondimenti consentono di rintracciare l’autore del furto, un noto pregiudicato locale sottoposto alla misura alternativa alla detenzione. Per lui denuncia in stato di libertà.