Catania, monitoraggio quartiere San Cristoforo: parcheggiatori abusivi allontanati dalla Polizia

Prosegue senza sosta l’attività di controllo straordinario del territorio della Polizia di Stato.

Sempre nell’ambito del modulo operativo denominato Controllo Integrato del Territorio, gli agenti del Commissariato San Cristoforo, del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, coadiuvati dalla Polizia Locale, hanno svolto numerosi e diversificati servizi straordinari, focalizzando l’azione sulla prevenzione e repressione di reati in genere, sulle violazioni al Codice della Strada e su altri fenomeni di illegalità.

Elevate sanzioni

In particolare, il monitoraggio ha riguardato Piazza Federico II di Svevia per un servizio mirato alla prevenzione del fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Nel corso della serata di ieri, infatti, la presenza degli agenti ha scoraggiato e fatto desistere i potenziali parcheggiatori che insistono solitamente nella zona. A seguito dei posti di controllo effettuati, sono state elevate 41 sanzioni al Codice della Strada per violazioni delle norme di circolazione.

Sono state identificate 63 persone, di cui 7 con precedenti di polizia e 33 autoveicoli. Effettuate verifiche anche alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.