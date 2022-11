Aereo abbattuto in Ucraina da missile russo, c’è il verdetto: incriminati in quattro

A morire a bordo dell'aereo, colpito con un missile russo Buk, furono 298 persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio.

Il giudice olandese Hendrik Steenhuis ha letto il verdetto che conclude il processo a carico di tre cittadini russi e un ucraino accusati dell’abbattimento, sui cieli dell’Ucraina orientale del 17 luglio 2014, del volo della Malaysian Airlines MH17.

A morire a bordo dell’aereo, colpito con un missile russo Buk, furono 298 persone, tra passeggeri e membri dell’equipaggio.

I quattro imputati, i russi Igor Girkin, Sergei Dubinsky, Oleg Pulatov e il separatista ucraino Leonid Kharchenko non sono in aula oggi e non hanno mai preso parte alle udienze.

L’inchiesta internazionale sulla tragedia aveva stabilito che l’aereo era stato abbattuto da un missile fornito da Mosca lanciato da un campo di Pervomaisk, allora controllato dalle milizie filorusse, una tesi accolta nel processo che si chiude oggi.

“La corte ritiene che il volo MH17 sia stato abbattuto in modo incontrovertibile dal lancio di un missile Buk da un campo vicino a Pervomaisk provocando la morte di tutti i 283 passeggeri e 15 membri dell’equipaggio”, ha dichiarato il giudice. L’accusa ha chiesto la condanna all’ergastolo per i quattro imputati.