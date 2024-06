VIDEO | Aereo decolla all’ultimo: paura e indagini in corso

Un aereo decolla all'ultimo secondo, momenti di panico per circa 100 passeggeri. Diventa virale un video che riprende la scena.

Un aereo decolla all’ultimo secondo, momenti di panico per circa 100 passeggeri. Diventa virale un video pubblicato sul canale YouTube di Golf Oscar Romeo, che ha registrato un Embraer in volo da San Paolo a Rio de Janeiro. Il mezzo si è alzato in aria alla fine della pista dell’aeroporto di Congonhas lunga 1940 metri nella stopway. L’area si trova su una strada molto traffica vicino a molti grattacieli e palazzi. La società aeroportuale ha fatto partite un’indagine a seguito dell’avvenimento. Si cerca di comprendere di chi sia l’errore. Lo sbaglio, infatti, potrebbe essere stato colito piloti o il personale di terra.