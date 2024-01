Schianto in elicottero: morto noto youtuber 48enne

In passato era stato protagonista di cronache giudiziarie.

Da anni trasferitosi a Milano, Loris Sabatucci, noto youtuber 48enne originario di Piacenza è spirato nella serata di sabato 30 dicembre 2023 causa incidente con un ultraleggero, ossia un piccolo elicottero da diporto. La tragedia è avvenuta in Spagna e a riportarla è il quotidiano piacentino Libertà citando siti spagnoli. Sabatucci, che in passato aveva avuto problemi con la giustizia per accuse legate al traffico di droga, si definiva youtuber.

Problemi con la giustizia

In decine di video online, si mostrava alla guida di auto di grossa cilindrata mentre sfrecciava sull’autostrada con sfottò agli altri automobilisti. La sua frase “voi rimanete schiavi, io vivo» era diventata una sorta di slogan, e in uno dei diversi filmati effettuati si vantava di essere atterrato nel parcheggio di un fast food per acquistare hamburger e patatine. Come detto Sabatucci era stato anche protagonista di cronache giudiziarie.