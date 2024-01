Furto aggravato all’aeroporto di Catania: denunciata passeggera inglese

La donna avrebbe rubato diversi prodotti di bellezza da un punto vendita di cosmetici dell'aerostazione catanese.

Furto aggravato all’aeroporto di Catania, questa volta da parte di una passeggera inglese in partenza per Londra.

La polizia di frontiera in servizio l’aeroporto di Catania ha sventato l’ennesimo furto e, a seguito di indagini prontamente attivate, è riuscita a rintracciare e denunciare in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania la passeggera inglese responsabile.

La dinamica del furto della passeggera inglese

Nello specifico, lo scorso 10 gennaio i dipendenti di un punto vendita di profumi dell’aerostazione catanese hanno riscontrato l’ammanco di una crema di bellezza. Avevano notato aggirarsi in quel settore del negozio una donna debitamente descritta in sede di denuncia.

Di quanto constatato veniva informato l’ufficio di polizia di frontiera che si attivava al fine di rintracciare quella passeggera con non poca difficoltà, tenuto conto dell’innumerevole utenza presente in sala partenze in quella fascia oraria.

Una volta rintracciata la donna, gli operatori hanno notato nel borsone in suo possesso la crema di bellezza denunciata dal personale del punto vendita. Nel contempo si è appreso dal personale della profumeria che altri prodotti erano stati rubati. Pertanto, si è proceduto ad ispezionare con l’utilizzo del macchinario radiogeno il borsone della passeggera inglese, nel quale si riscontrava la presenza degli altri prodotti di profumeria elencati in sede di denuncia.

Informato dell’accaduto il P.M. di turno, si procedeva alla compiuta identificazione della responsabile del furto e alla restituzione del maltolto di un valore commerciale di 360 euro all’avente diritto.