Agenti aggrediti in via Maddem, Ugl Catania e Siap Sicilia: “Rinforzare uomini e mezzi”

I messaggi di solidarietà alle Forze dell’ordine da parte dei sindacati



CATANIA – “Siamo vicini agli agenti della Polizia di Stato aggrediti e feriti in via Maddem a Catania, augurando loro una pronta guarigione. Quanto accaduto evidenzia ancora una volta come non solo la nostra città abbia urgente bisogno di più rinforzi tra le fila delle forze dell’ordine, ma anche più mezzi di contrasto nei confronti di chi minaccia la sicurezza pubblica. Più personale nelle strade quindi, che però non può essere lasciato a dover prevenire ed eventualmente contrastare senza avere a disposizione gli strumenti adeguati per poter agire” ha dichiarato per la Ugl catanese il segretario territoriale Giovanni Musumeci, esprimendo anche un ringraziamento al primo cittadino per l’attività svolta e al ministro Matteo Piantedosi per l’attenzione posta su Catania.

“Nei giorni scorsi, dal sindaco Enrico Trantino, abbiamo appreso la notizia che il Ministero dell’Interno ha già disposto nell’immediato il potenziamento delle pattuglie anticrimine da destinare al territorio catanese con quattro nuove unità – ha sottolineato – ma allo stesso tempo ci auguriamo che la ricognizione degli agenti supplementari da destinare per la città di Catania si concluda in tempi rapidi in modo tale da garantire un livello elevato delle azioni di controllo. Alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, vogliamo ribadire ancora una volta il nostro ringraziamento per la quotidiana attività che svolgono nella nostra realtà, a tutela di tutti noi.”

Anche la Segreteria regionale del Siap – Sicilia esprime profonda preoccupazione per l’aggressione subita dai poliziotti in servizio presso la Questura di Catania – da parte di un cittadino extracomunitario – nella serata di domenica. “Condividiamo l’appello della Segreteria Provinciale del Siap – Catania, riguardo la necessità di interventi urgenti ed esprimiamo la massima solidarietà e vicinanza ai colleghi feriti. Condanniamo fermamente ogni atto di violenza contro le forze dell’ordine e chiediamo un immediato adeguamento delle risorse, in termini di uomini e mezzi, in riferimento alle nuove sfide che il mutato contesto operativo impone” dichiarano in una nota.

“Considerata la gravosa situazione legata ai territori impegnati in prima linea nel contrasto alla criminalità comune e organizzata ed al fenomeno dell’immigrazione proveniente dal Nord Africa- concludono – la cui gestione ricade quasi interamente sulle spalle dei poliziotti siciliani, riteniamo essenziale avviare assunzioni straordinarie di personale, mirate a colmare le ataviche carenze di organico. Questa Regione è, di fatto, il porto principale di approdo dei flussi migratori, il che impone una risposta immediata alle esigenze operative”.