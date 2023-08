Aggrediscono e rapinano 80enne, 3 arresti a Montemaggiore Belsito

La vittima, mentre camminava lungo il corso Stesicoro, è stata aggredita alle spalle e rapinata degli orecchini in oro che indossava

I carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno arrestato un 20enne e un 38enne, entrambi di Montemaggiore Belsito e già noti alle forze dell’ordine, per rapina aggravata in concorso. I due sono ritenuti responsabili di un colpo messo a segno lo scorso 18 luglio ai danni di una donna di 80 anni.

I fatti

La vittima, mentre camminava lungo il corso Stesicoro, è stata aggredita alle spalle e rapinata degli orecchini in oro che indossava. Le indagini, svolte dai carabinieri, hanno consentito d’individuare il 20enne e il 38enne e una donna di 34 anni, che secondo l’accusa si sarebbe occupata della ricettazione della refurtiva.

Il provvedimento

Il Tribunale di Termini Imerese, sulla base delle richieste avanzate dalla locale Procura che ha coordinato le indagini, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei due uomini e degli arresti domiciliari per la donna, indagata per ricettazione.