VIDEO | Shock al Policlinico di Palermo, infermiera aggredita da tiktoker

Scatta la denuncia per 34enne del terribile gesto di violenza al Pronto Soccorso dell'ospedale palermitano: la versione dell'accusato.

Ancora un episodio di violenza a Palermo: un’infermiera è stata aggredita al Pronto Soccorso del Policlinico cittadino.

Per il terribile gesto, l’ennesimo caso di aggressione ai danni del personale medico in contesto in cui la sanità è già in emergenza, le forze dell’ordine hanno denunciato un 34enne, tiktoker il cui vero nome è Claudio Zampardi (precedentemente Claudia).

NOTA: erroneamente è stato riportato che il denunciato era una donna. In realtà si tratta di un transgender, noto sui social – in particolare su TikTok – come “Bambolo”.

Aggredita infermiera al Policlinico di Palermo

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il 34enne – in attesa di una visita al Policlinico – si sarebbe spazientito e si sarebbe scagliat0 contro l’infermiera in servizio. La malcapitata ha dovuto ricorrere alla cura dei colleghi.

Sul posto, in seguito alla segnalazione dell’aggressione in ospedale, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Palermo, che hanno denunciato la 34enne per lesioni a incaricato di pubblico servizio.

La versione di Bambolo

“Bambolo” avrebbe deciso di raccontare la sua versione dei fatti sull’aggressione ai danni dell’infermiera del Policlinico. “Mi hanno trattato male, mi hanno detto che non sono né carne né pesce, né uomo né donna”. Ci sarebbe la derisione, quindi, all’origine del gesto violento.

“Nessuno mi può giudicare. Stop all’omofobia, ribattevi tutti”, dice alla fine di una diretta.

Il caso al Civico

Non molti giorni fa, anche un operatore socio sanitario in servizio all’ospedale Civico di Palermo è stato protagonista di una brutta aggressione. Due uomini lo avrebbero insultato e picchiato durante il trasferimento di una paziente – parente della coppia di aggressori – da un reparto all’altro. Anche in questo caso i carabinieri sono intervenuti, fermando e denunciato i due.

Lo scorso agosto, i sindacalisti avevano denunciato una brutta escalation di violenza ai danni del personale degli ospedali.

