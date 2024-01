Vandali in azione al Civico, danneggiati lettori badge e manomesse telecamere

La direzione generale dell'ospedale ha presentato denuncia ai carabinieri. Indagini in corso per risalire all'identità degli autori

Vandali in azione all’ospedale Civico di Palermo. Ignoti malviventi hanno danneggiato i lettori per i badge di uno dei padiglioni del nosocomio. All’Ospedale dei Bambini, invece, sono state manomesse le telecamere di sorveglianza presenti in alcuni piani.

La denuncia di carabinieri

La direzione generale dell’ospedale ha lanciato l’allarme e presentato denuncia ai carabinieri. Indagini in corso per risalire all’identità degli autori del raid.