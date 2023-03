Aggressioni a medici e infermieri, ecco il posto fisso di polizia negli ospedali

Più sicurezza nei nosocomi, arrivano presidi a Palermo e Caltanissetta

Troppe le aggressioni a medici e infermieri negli ospedali siciliani. Un fenomeno che non cessa di registrare episodi nei quali i camici bianchi sono spesso vittime di violenze nei pronto soccorso. Per contrastare le violenze di parenti e amici dei pazienti da domani, al Policlinico di Palermo, uno dei tanti ospedali nei quiali si registrano spiacevoli episodi in tal senso, riaprirà il posto fisso di polizia all’interno del nuovo pronto soccorso. La postazione sarà la prima ad essere operativa nel capoluogo, dopo quelli già in funzione a Messina: al Policlinico Gaetano Martino e all’ospedale Papardo.

Stanza blindata all’interno del triage

La postazione servirà, soprattutto, da deterrente contro eventuali violenze nei confronti del personale sanitario. Il presidio svolgerà attività di polizia giudiziaria con gli agenti che si occuperanno di ricevere eventuali denunce. I referti medici, in particolare, saranno equiparati a documenti per eventuali indagini. La stanza blindata sarà presente all’ingresso del triage e dell’accoglienza al pubblico con due poliziotti ad ogni turno. Il servizio dovrebbe coprire mezza giornata lasciando le ore notturne. Orari che potrebbero essere prolungati successivamente. In ogni caso saranno presenti le guardie giurate.

Salvaguardare la sicurezza degli operatori

Per il commissario del Policlinico di Palermo, Salvatore Iacolino “salvaguardare la sicurezza degli operatori è la condizione essenziale per garantire gli interventi in favore dei pazienti, soprattutto nell’area di emergenza. Il presidioa contribuirà alla sicurezza, occorre però anche un’assunzione di responsabilità da parte di coloro che si recano al pronto soccorso e dei loro accompagnatori”. Ci saranno anche 4 metronotte e 8 addetti di una società privata con compiti di sorveglianza.

Posti fissi di polizia nel Nisseno

Prossimanente la questura di Caltanissetta aprirà i posti fissi di polizia all’ospedale Sant’Elia, al Vittorio Emanuele di Gela e al Suor Cecilia Basarocco di Niscemi.