Agguato a 13enne: coetanee la colpiscono con un paio di forbici

Una tredicenne a Castelbelforte, in provincia di Mantova, è stata aggredita, picchiata e colpita con un paio di forbici da due coetanee nei pressi di un giardino pubblico.

La giovane si trova adesso ricoverata in ospedale in gravi condizioni, ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che hanno già fermato le due autrici dell’aggressione, si sarebbe trattato di un agguato: una volta attirata la vittima con una scusa, una delle due ragazze l’avrebbe tenuta ferma mentre l’altra la colpiva con dei pugni alla testa e poi con una forbice all’addome.

Sconosciuto, al momento, il movente da cui è scaturita la vicenda.