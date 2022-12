Agricoltura, Coldiretti Sicilia: “Bene aiuto 85 milioni, creare condizioni di crescita”

Un aiuto concreto al settore che non si è mai fermato con la pandemia e ha dimostrato resilienza nonostante la crisi energetica

“In questo momento l’aiuto per il pagamento dell’acqua è essenziale così come lo stanziamento per la creazione dei laghetti che rappresentano delle Infrastrutture indispensabili per affrontare le incertezze del futuro determinate dai cambiamenti climatici. È quando afferma Francesco Ferreri, presidente Coldiretti Sicilia sullo stanziamento di 85 milioni per l’agricoltura dell’Isola con cui si dà un aiuto concreto al settore che non si è mai fermato con la pandemia e ha dimostrato resilienza nonostante la crisi energetica che ha provocato l’impennata dei costi di produzione.

Materie prime aumentate del 100% in un anno

“In un anno – ricorda ancora Francesco Ferreri – le materie prime sono aumentate anche del 100 per cento mentre i prodottuttori agricoli hanno cercato di mantenere l’impennata con scelte aziendali contenitive proprio perché l’agricoltura è il settore da salvaguardare. L’accelerazione degli aiuti – conclude Francesco Ferreri – così come da noi indicato, rappresenta una inversione di tendenza rispetto al recente passato e che deve proseguire creando le condizioni per una sempre maggiore crescita“.