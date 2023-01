L’attesa in ospedale e la tragedia, Codacons chiede chiarezza sulla morte di un’anziana

Non ci sono ancora elementi che permettano di confermare che il caso della morte dell'anziana ad Agrigento sia un caso di malasanità, ma il Codacons chiede di fare chiarezza sull'accaduto.

Un’anziana di 88 anni muore dopo 12 ore di attesa al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento: sulle indagini relative al presunto caso di malasanità c’è ancora il massimo riserbo, ma sembra che il Codacons sia pronto a presentare un esposto per fare chiarezza sull’episodio.

Al momento è doveroso precisare che dalle autorità giudiziarie agrigentine non emergono dichiarazioni su questo caso, quindi sembra non esserci un’inchiesta in corso.

Anziana morta dopo 12 ore al Pronto Soccorso ad Agrigento, esposto Codacons

Le informazioni sull’accaduto sono ancora molto poche. La protagonista della tragedia è una donna anziana di 88 anni. Sarebbe morta dopo aver atteso un ricovero per 12 ore al Pronto Soccorso. Il decesso è avvenuto lo scorso lunedì e nelle scorse ore il Codacons ha annunciato la volontà di preparare un esposto per “accertare i fatti e la correttezza dell’operato dei sanitari”.

Il Codacons precisa in una nota di voler chiedere alla Procura l’apertura di un’indagine e al Ministero della Salute l’invio di ispettori per gli opportuni accertamenti. Ciò nonostante, l’associazione specifica di non voler “puntare il dito” contro medici e personale ospedaliero che “pagano il prezzo di una cattiva amministrazione della sanità pubblica” come gli utenti, ma di voler verificare la causa della lunga attesa e se vi siano stati errori o negligenze da parte dell’ospedale.

Immagine di repertorio