Agrigento, due importanti progetti di natura sociale

Via libera a due progetti che interesseranno i quartieri di Fontanelle e Villaseta: riguarderanno rispettivamente uno spazio educativo destinato ai minori e un nuovo Centro educativo giovanile

AGRIGENTO – Approvati dall’Amministrazione comunale due importanti progetti di natura sociale.

Il primo prevede uno spazio educativo per minori, uno sportello psico-pedagogico e uno sportello di aiuto sociale per la frazione di Fontanelle. Sono quindi tre le linee di intervento inserite nel progetto Micropolis. “Comitato di quartiere, parrocchia, scuola e altri partner – ha spiegato l’assessore ai Quartieri Marco Vullo – saranno protagonisti di questo progetto finanziato con fondi ministeriali che riguarda un nuovo modello di welfare di comunità per la prima infanzia”.

Per dare il via all’iniziativa il Comune si è fatto carico di mettere a disposizione dei locali a titolo gratuito al Comitato di quartiere Fontanelle Insieme. “Abbiamo collaborato in piena condivisione – ha aggiunto Vullo – e hanno tracciato un percorso netto e di opportunità concrete per i cittadini, che si sono riverberate in progetti di crescita, integrazione e welfare e supporto al disagio economico e sociale. I quartieri sono così protagonisti di un cambiamento nell’approccio e nell’intervento attraverso una rete di protezione sociale che oggi finalmente ha una consistenza e una robustezza che copre dei gap del passato nei confronti dei fragili che sono centrali in un processo di circolarità e feed-back positivo”.

Nel quartiere di Villaseta, invece, partiranno a giorni i lavori di realizzazione del Centro aggregativo giovanile nei locali comunali di piazza Concordia. “Sarà un ulteriore luogo di incontro – ha commentato l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Gerlando Principato – di attività educative, formative, ricreative, didattiche e di socializzazione che offrirà ai fruitori servizi informativi e percorsi ricreativi volti a sostenerne il cammino di crescita. Previste, nel rispetto dell’ambiente, numerose soluzioni derivanti dalla tecnologia green, quali il ricorso a fonti di energia rinnovabili e a sistemi attivi e passivi di contenimento dei consumi energetici, in attuazione delle linee programmatiche del Paesc del Comune di Agrigento”.

L’intervento, per il quale è previsto un investimento totale di 400 mila euro, prevede la realizzazione di un nuovo Centro aggregativo nei locali comunali precedentemente occupati dalla Polizia locale e in quelli sottostanti, che ospiteranno una Biblioteca digitale in cui verranno conservati e resi disponibili esclusivamente documenti dematerializzati, gestiti e catalogati elettronicamente e il cui accesso potrà essere effettuato telematicamente.