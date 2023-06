Agrigento, falso avviso dalle poste: in pochi minuti derubata di 1500 euro

Al via le indagini per risalire all’identità del truffatore.

La solita organizzata, quanto purtroppo credibile truffa questa volta colpisce una 28enne argentina. Parliamo di coloro che, sfruttando il logo di Poste Italiane, inviano tramite app un avviso, per poi ricontattare il malcapitato o con la scusa di aggiornare dati sensibili o per altre stringenti motivazioni. Ed è a questo punto che l’utente casca nel tranello. Nella fattispecie, alla donna sono stati richiesti dati in seguito ad una presunta clonazione.

Colpita e affondata

Una volta forniti, ecco spariti immediatamente dal conto corrente ben 1.500 euro. La 28enne, dopo aver capito di essere stata truffata, si è recata dalla polizia e ha denunciato l’accaduto. Al via le indagini per risalire all’identità del truffatore.