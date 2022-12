Agrigento, ricco calendario di eventi per Natale e Capodanno: “momento di rilancio della città”

Per il concerto di Achille Lauro, a Capodanno, attese 12mila persone. L'intervista all'assessore Costantino Ciulla

In via Atenea e nelle vie del centro storico di Agrigento, a Villa Bonfiglio e nei quartieri si respira aria di Natale già dall’8 dicembre con le installazioni degli alberi di Natale dalle frazioni e fino alla spiaggia di San Leone.

Tante le attrazioni natalizie dal magico villaggio di Babbo Natale, ai mercatini di prodotti a chilometro zero, i giochi e gli spettacoli di intrattenimento con gli artisti di strada, come Soemia col suo Poetic Bubble Show e il trampoliere Giancarlo Lo Presti e da ieri un’altra novità in via Atenea con la Carrozza di Babbo Natale, per la gioia dei più piccoli.

Tutto questo è il grande calendario di eventi di “Destinazione Agrigento – Natale 2022” promosso dal Comune di Agrigento in collaborazione con la DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi, la Fondazione Teatro Luigi Pirandello e il Parco Archeologico della Valle dei Templi, con il sostegno del Ministero del Turismo e dell’Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana.

Non sono mancati i momenti di musica con i Quartet Folk e “La Grande Novena di Natale”, e nei prossimi giorni al Teatro Pirandello si svolgerà un concerto di voci gospel e il concerto di Osvaldo Lo Iacono con “le note dell’anima”.

Sicuramente il momento più atteso dalla città di Agrigento è il concerto di capodanno con Achille Lauro e altri artisti agrigentini come l’amato Lello Analfino dei Tinturia che si svolgerà in piazza Marconi a partire dalle 23.

Sono 12 mila le persone attese per l’evento e la Prefettura di Agrigento ha già varato un piano apposito per accogliere la massiccia presenza di gente che arriverà da ogni parte della provincia per salutare l’anno.

“Un ricco calendario di eventi con tanti artisti che stanno animando la città. Sicuramente il concerto di capodanno vuole essere per la città di Agrigento momento di rilancio e attrazione turistica”, ha dichiarato l’assessore comunale Costantino Ciulla.

Irene Milisenda