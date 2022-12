Agrigento, una nuova sala operatoria per il San Giovanni di Dio

Inaugurata nei giorni scorsi la nuova area completamente ristrutturata e dotata di apparecchiature di ultima generazione, frutto di un investimento complessivo di oltre settecentomila euro

AGRIGENTO – Cresce la funzionalità del complesso operatorio del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio. Nei giorni scorsi, infatti, al termine di un complesso intervento di adeguamento strutturale e tecnologico, è stata inaugurata e idealmente consegnata alla collettività una nuova sala operatoria dotata di apparecchiature di ultima generazione.

Frutto di un investimento di oltre settecentomila euro, la modernissima sala è dotata anche di un innovativo sistema video che, oltre a permettere il monitoraggio costante su schermo dei parametri vitali del paziente, rende realizzabile un eventuale teleconsulto con altre strutture sanitarie grazie alla possibilità di condividere dati e immagini con terminali remoti.

L’ambiente è dotato anche di un impianto modulare di gas medicali che, al bisogno, potrebbe permette alla sala di convertirsi in locale destinato alla terapia intensiva.

“L’inaugurazione odierna – ha affermato il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale, Mario Zappia – è certamente un traguardo di grande importanza, che ci riempie di soddisfazione ma non costituisce di certo un punto d’arrivo. Contiamo infatti di partire da questo importantissimo risultato di innovazione tecnologica e funzionale per ammodernare l’intero blocco operatorio e continuare a offrire sempre crescenti standard di qualità ed efficienza alla popolazione agrigentina”.

“Vediamo finalmente una delle luci in fondo al tunnel – ha affermato Gaetano Mancuso, direttore sanitario dell’Asp agrigentina – che ci fa ben sperare per il futuro. Continueremo a implementare le attività chirurgiche e dotarle di ulteriori attrezzature per rendere operativa anche la robotica in ambito chirurgico”.

Per il direttore sanitario dell’ospedale di Agrigento, Gaetano Migliazzo, l’attivazione della nuova sala operatoria rende il San Giovanni di Dio “ancora più efficiente e ancora più efficace, consentendo un’ottimizzazione degli spazi e una maggiore qualità di prestazioni erogate, con un incremento dell’attività chirurgica dell’ospedale a servizio del territorio e l’obiettivo di abbattere ulteriormente le liste d’attesa”.