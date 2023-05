Agrigento, grande paura per incendio in un appartamento: due intossicati

Sono stati attimi di puro panico quelli vissuti in mattina presso il quartiere di Monserrato di Agrigento. A farli scaturire un incendio, divampato in un appartamento all’ultimo piano di un complesso residenziale. Il bilancio è di due persone intossicate fortunatamente non in maniera grave.

Bombole in casa

Una volta aanciato l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. I pompieri hanno raggiunto l’abitazione con una scala mobile e domato l’incendio. Stando a una prima ricostruzione, in attesa di conferme, il rogo sarebbe stato causato da una stufa con alcuni vestiti poggiati sopra. a rendere ancora più inquietante il tutto a presenza di alcune bombole in casa. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine e un’ambulanza che sta prestando assistenza alle due persone intossicate.