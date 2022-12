Agrigento, progetto “Non ti lasciamo sola”, in arrivo quasi un milione di euro

La proposta presentata dal Comune è stata approvata nell’ambito della Missione 5 del Pnrr. Verrà realizzato un Centro antiviolenza all’interno di un immobile sottratto alla criminalità organizzata

AGRIGENTO – L’Amministrazione comunale, e in particolare il sindaco Franco Micciché, ha annunciato che è stato ammesso a finanziamento il progetto presentato dal Comune dal titolo “Non ti lasciamo sola”.

Nello specifico, al Comune è stato concesso un importo di poco inferiore al milione di euro (per l’esattezza 999.380 euro), a valere sull’Avviso pubblico da finanziare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) Missione 5, Inclusione sociale, Componente 3, Interventi speciali per la coesione territoriale, Investimento 2, Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall’Unione europea Next Generation.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è lo strumento che traccia gli obiettivi, le riforme e gli investimenti che l’Italia intende realizzare grazie all’utilizzo dei fondi europei di Next generation Eu, per attenuare l’impatto economico e sociale della pandemia e rendere l’Italia un Paese più equo, verde e inclusivo, con un’economia più competitiva, dinamica e innovativa. Un insieme di azioni e interventi disegnati per superare l’impatto economico e sociale della pandemia e costruire un’Italia nuova, dotandola degli strumenti necessari per affrontare le sfide ambientali, tecnologiche e sociali di oggi e di domani.

Per quanto riguarda nello specifico la Missione 5, essa è volta a evitare che dalla crisi in corso emergano nuove diseguaglianze e ad affrontare i profondi divari già in essere prima della pandemia, per proteggere il tessuto sociale del Paese e mantenerlo coeso. L’obiettivo è facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione, rafforzare le politiche attive del lavoro e favorire l’inclusione sociale. Si è scelto, per esempio, di destinare importanti risorse alle infrastrutture sociali funzionali alla realizzazione di politiche a sostegno delle famiglie, dei minori, delle persone con gravi disabilità e degli anziani non autosufficienti. A queste si affiancano investimenti infrastrutturali per le Zone economiche speciali, misure per la riqualificazione dei tessuti urbani più vulnerabili (periferie, aree interne del Paese) e interventi di potenziamento dell’edilizia residenziale pubblica.

“Non ti lasciamo sola” è, come detto, il progetto presentato dal Comune e approvato nell’ambito del Pnrr. “Sarà un punto di riferimento – ha detto il sindaco Micciché – per chiunque sia vittima di violenza, in particolare domestica. Verrà realizzato con le risorse in questione un Centro antiviolenza a cui potersi rivolgere per un sostegno psicologico, legale e assistenziale che prevede, inoltre, la realizzazione di una residenza emergenziale in cui risiedere, in caso di necessità, lontano dalle mura domestiche. Nello stesso tempo, poiché l’edificio in cui nasceranno le due strutture è un bene confiscato alla mafia, si valorizzerà un immobile sottratto alla criminalità organizzata”.

Infine, il primo cittadino ha voluto rivolgere un ringraziamento “agli uffici e all’ex assessore Roberta Lala” per il risultato conseguito.