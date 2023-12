Agrigento, sfregiò la moglie con l’acido: gip conferma il carcere

Il gip del Tribunale di Agrigento ha confermato il carcere per l'uomo che lo scorso 5 dicembre aveva sfregiato la moglie con dell'acido

Il gip del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha confermato la detenzione per Gioacchino Morgana. L’uomo, 48enne originario di Palma di Montechiaro, è stato arrestato il 5 dicembre dalla polizia di Stato per aver sfregiato con l’acido l’ex moglie, al culmine di una lite. Secondo quanto affermato dal giudice, “al momento la versione dei fatti fornita dall’indagato non è suffragata da riscontri esterni“.

