Agrigento, il sindaco Miccichè “ridisegna” la squadra di Governo

Dopo le dimissioni degli assessori Picarella e Lala fanno il loro ingresso nella Giunta cittadina Carmelo Cantone e Gerlando Piparo, rispettivamente in quota Forza Italia e Fratelli d’Italia

AGRIGENTO – Dopo le dimissioni degli assessori comunali Francesco Picarella e Roberta Lala il sindaco di Francesco Miccichè ha nominato due nuovi assessori. Si tratta di due consiglieri, Carmelo Cantone e Gerlando Piparo. Al primo, in quota Forza Italia, sono state assegnate le deleghe alla Polizia municipale, alle Attività produttive ed alle Imprese turistiche. Piparo, in quota Fratelli d’Italia, avrà le deleghe alla Pianificazione urbanistica gestione del territorio, abbattimento barriere architettoniche, e sport.

Il giuramento è avvenuto in Municipio alla presenza del sindaco Franco Miccichè e del segretario generale Maria Concetta Floresta. “Due nuovi assessori, competenti, che vanno ad arricchire la mia Giunta che finalmente è completa. Penso, che aldilà dei rapporti politici, si tratta di una scelta ottima ed equilibrata e anche di qualità. Oggi viene suggellata anche l’alleanza politica presente nel governo regionale presieduto da Renato Schifani”. Ha dichiarato il primo cittadino. Dunque un rimpasto al quale il sindaco Miccichè ha lavorato per mesi, e non è escluso che nei prossimi giorni possano esserci nuovi cambiamenti con almeno un assessore in quota Autonomisti, partito leader di Roberto Di Mauro.

“Mi metterò subito al lavoro con spirito di servizio in favore della città, soprattutto alla luce dei prossimi importanti accadimenti che ci vedranno protagonisti a livello nazionale ed internazionale”, dichiara il neoassessore Carmelo Cantone che, durante la conferenza, ha annunciato le dimissioni da membro del Senato cittadino per via della nomina del fratello a capo del Consiglio di amministrazione di Aica, la società consortile che gestisce il servizio idrico in provincia. Per questo motivo Antonio Scinta, primo dei non eletti, entra in consiglio comunale. “Inizieremo da subito a lavorare – ha dichiarato il neo assessore in quota Fratelli d’Italia Piparo – per dare le risposte alla città”.

“Mi sono state affidate – ha aggiunto delle deleghe importanti, sport e urbanistica, e spero di lavorare con serietà. Non solo stadio Esseneto, anche la piscina comunale e gli altri impianti sportivi verranno attenzionati”.

Dopo il giuramento, con propria determina, il sindaco Francesco Miccichè ha rimodulato e assegnato le nuove deleghe agli assessori comunali: Carmelo Cantone (politico), Sviluppo economico, promozione del territorio, Tutela delle tradizioni, commercio, industria, agricoltura, artigianato e mercati. Piano per il commercio, Sportello unico per le imprese, Eventi cittadini di promozione economica settoriale e Rapporti con le imprese turistiche. Polizia municipale e sicurezza stradale, Piano del traffico;

Costantino Ciulla (politico), Cultura e turismo, Grandi eventi e spettacoli, Politiche giovanili, tempo Libero; Maria Patrizia Lisci (tecnico), Programmazione economica, Gestione, bilancio, finanze, controllo di gestione; Gerlando Piparo (politico) Politiche di governo del territorio, Pianificazione urbanistica gestione del territorio, Prg, Pudm, Smart-City, Abbattimento barriere architettoniche, Centro storico. Sport, attività ed impiantistica sportiva e relative concessioni, promozione sportiva grandi eventi sportivi; Gerlando Principato (tecnico) Programmazione fondi strutturali 2021 – 2026, politiche energetiche, Protezione civile, Piano dei parcheggi, Edilizia pubblica privata Manutenzione urbana. Infrastrutture, gestione e sviluppo della mobilità e dei trasporti, edilizia scolastica. Rigenerazione urbana, Agenda urbana.; Valeria Proto (tecnico) Pubblica istruzione; Aurelio Trupia (politico), Patrimonio e tributi, Materie relative al personale, all’ordinamento all’organizzazione, Uffici, nettezza Urbana e politiche per l’ambiente e della qualità dell’aria, Avvocatura comunale, Affari legali. Tutela Animali;

Giovanni Vaccaro (politico), Igiene e sanità pubblica, Coordinamento delle relazioni con l’Azienda sanitaria provinciale e delle attività di indirizzo in capo al Comune verso tale azienda, Verde pubblico, Decoro urbano Impianti cimiteriali; Marco Vullo (politico), Politiche sociali, Associazionismo Volontariato e Terzo Settore Politiche attive per il lavoro, Politiche di innovazione e ricerca, Agrigento digitale, Quartieri, Rapporti con il Consiglio.