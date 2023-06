Agrigento, lo Stato dimostra la sua presenza sul territorio

I sindaci eletti in occasione dell’ultima tornata elettorale hanno incontrato nei giorni scorsi il prefetto Filippo Romano, il quale ha garantito la massima disponibilità al dialogo con i Comuni

AGRIGENTO – Il prefetto Filippo Romano ha incontrato nei giorni scorsi, durante distinte riunioni, i sindaci della provincia eletti in occasione delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio scorso, nonché i segretari dei Comuni e del Libero Consorzio comunale.

L’incontro con i primi cittadini, come sottolineato in una nota della Prefettura, “ha costituito un importante momento di confronto in vista delle sfide che gli amministratori dovranno affrontare nel corso del mandato appena avviato”.

Il prefetto ha ribadito ai neo sindaci la più ampia disponibilità e collaborazione da parte dell’Ufficio del Governo, manifestando l’intenzione di tenere un canale di comunicazione sempre aperto in vista di una sana amministrazione del territorio rispettosa delle esigenze delle collettività. Romano ha altresì ringraziato i segretari per il difficile compito svolto e ha annunciato di voler avviare con loro un percorso di collaborazione e di formazione che prenderà avvio a brevissimo, nella considerazione che tali figure rappresentano un anello di congiunzione tra la Prefettura e gli Enti locali.

Il rappresentante del Governo nazionale sul territorio ha inoltre visitato la Questura, dove ha incontrato una rappresentanza di dirigenti e funzionari per una visita di presentazione. Il prefetto, accompagnato dal questore, Emanuele Ricifari, è stato accolto nella sala San Michele della Questura, alla presenza del vicario del questore, Francesco Marino, dei dirigenti degli uffici e dei commissariati.

Dopo un breve saluto di benvenuto il rappresentante della Polizia di Stato ha ringraziato per la visita e ha confermato piena e concreta collaborazione da parte del personale della Questura, per garantire sul territorio il rispetto delle regole e della legalità in favore della collettività.

Romano, dal canto suo, ha rivolto il saluto a tutti i presenti, sottolineando il forte e inscindibile legame tra Prefettura e Questura, espressioni della stessa Amministrazione, il Ministero dell’Interno, istituzioni che operano in sinergia, lavorando fianco a fianco sugli aspetti dell’ordine e della sicurezza pubblica sul territorio.