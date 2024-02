Sicilia, allarme povertà. Agrippino Castania: “Istituzioni e banche per sconfiggerla”

"Secondo ultimi autorevoli - sottolinea il giornalista - studi la Sicilia è tra le prime regioni d'Europa con la quota più alta di persone a rischio povertà assoluta ed estrema"

Il giornalista finanziario Agrippino Castania, nonché neo Vice presidente del branch Banca e Finanza, con delega alla comunicazione, di Confassociazioni esprime il suo allarmismo riguardo la negativa situazione economica e sociale della Sicilia.

Povertà Sicilia, Agrippino Castania: “Situazione da non sottovalutare”

“Secondo ultimi autorevoli – sottolinea Agrippino Castania – studi la Sicilia è tra le prime regioni d’Europa con la quota più alta di persone a rischio povertà assoluta ed estrema. Una situazione che non deve essere sottovalutata. Urge una forte cooperazione tra governo nazionale, Regione e istituti di credito affinché attraverso leggi efficaci, e impiego notevole di credito, siano sostenute le fasce più deboli”. Infine Agrippino Castania precisa: “La finanza diventi sempre più strumento potente per sostenere tutti coloro che non credono ad un futuro migliore e sicuro”.