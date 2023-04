Come rilanciare l’agroalimentare in Sicilia: la Regione interroga le imprese

Sottoposto un questionario per conoscere il fabbisogno degli addetti ai lavori nel settore

Chi meglio degli operatori del settore può sapere cosa serve e cosa manca per potersi evolvere e crescere? Questo lo scopo dell’avviso pubblico del dipartimento regionale dell’agricoltura, inviato alle imprese del sistema agroalimentare siciliano, pensato per analizzare l’attuale orientamento al mercato e all’internazionalizzazione del settore. Le aziende interessate sono state quindi invitate a compilare il questionario disponibile on line (https://forms.gle/LKBD3Uui8WzWWUmw8 entro il 30 aprile). La scelta di formulare il questionario nasce dalla consapevolezza che la Sicilia è una regione altamente specializzata nell’agroalimentare con ulteriori prospettive di crescita. Il sistema agricolo regionale, che sia agroalimentare o agrituristico, è un sistema economico basato su prodotti di qualità, valore aggiunto e relazioni virtuose tra turismo, enogastronomia ed export.

Il focus sull’export

In questo quadro, si legge nell’avviso, “lo sviluppo delle attività di internazionalizzazione delle imprese agroalimentari siciliane è una scelta indispensabile per garantire competitività negli anni futuri”. L’assessorato, quindi, attraverso il questionario, intende conoscere i fabbisogni delle imprese con propensione all’export, allo scopo di segmentare un’offerta di servizi in relazione alle diverse tipologie aziendali, fornendo quindi un supporto mirato, pensato e progettato su misura, evitando così la dispersione di fondi preziosi in iniziative poco o nulla interessanti o eventualmente troppo vaghe negli intenti. Si vuole, anche, svolgere l’analisi delle misure di agevolazione a disposizione delle imprese per progetti di internazionalizzazione, in modo da comprenderne la funzionalità, oltre che svolgere attività di marketing intelligence per monitorare le opportunità nei principali mercati internazionali.

Quali esigenze

Le domande poste hanno, ancora, l’obiettivo di individuare le esigenze delle imprese in termini di formazione in relazione a diversi temi: i mercati internazionali, le normative dell’export (etichettatura, spedizioni, ecc.), i canali distributivi, l’export manager, il brand ambassador e le manifestazioni all’estero. Inoltre, si vogliono utilizzare i dati per organizzare attività di comunicazione dell’eccellenza e del “valore culturale” dei prodotti agroalimentari siciliani, e sostenere la creazione di piattaforme e-commerce “business-to-consumere e “business-to-business”. Il questionario è una iniziativa che nasce in sinergia alle altre organizzate nel corso degli ultimi anni, pensate per spingere le imprese isolane ad uscire dai propri confini, fornendo supporto economico e logistico.

Molta propensione per internazionalizzare

Un esempio sono i tanti bandi per la partecipazione alle più importanti fiere internazionali, in Italia o all’estero. Di pochi giorni fa, poi, l’apertura del nuovo portale per l’internazionalizzazione d’impresa, all’indirizzo export.regione.sicilia.it. Il sito serve a velocizzare e rendere più fruibile alle imprese la possibilità di partecipare a eventi fieristici in Italia e all’estero; altra novità, la possibilità di partecipare ad una community, in cui le imprese possono scambiare esperienze, opinioni e risolvere i propri dubbi. Il dipartimento alle attività produttive, inoltre, mette a disposizione contenuti informativi, link ai diversi uffici coinvolti, oltre ad uno strumento di autovalutazione per le imprese che vogliano imbarcarsi nell’avventura dell’export digitale. Da ora in poi, quindi, la procedura di partecipazione alle fiere avverrà solo per via telematica, attraverso il portale. Michele Giuliano