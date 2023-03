Al lavoro le negano giorno di ferie per la morte del suo cane: si dimette

Dagli U.S.A. una storia che suscita forti emozioni e che viene premiata dal popolo di Tik Tok

E’ una bella ma al contempo amara storia quella che viene dal Texas negli U.S.A. Protagonisti una ragazza e il suo sfortunato cane, sottoposto ad eutanasia a metà del turno di lavoro della giovane. “Una situazione che – afferma la ormai ex impiegata – , pur mettendomi addosso stress e sofferenza non mi ha indotto ad abbandonare il posto di lavoro. Nonostante ciò ho finito per perderlo, anche se oggi mi sento libera e non mi pento affatto”.

Il popolo Tik Tok premia la scelta

Il motivo di tanta sicurezza nonostante il licenziamento sta tutto nella poca comprensione da parte del datore di lavoro, che non ne ha voluto sentire di concedere alla dipendente un giorno di ferie per la morte del suo cane. “Ho chiesto il giorno libero per piangere da sola la perdita del mio cane di 12 anni e il mio capo ha detto di no. Così me ne sono andata”, racconta l’americana su TikTok in un video che, in pochi giorni, ha superato le 150 mila visualizzazioni.