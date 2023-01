Tik Tok, in vendita il giaccone come quello del boss: “È Matteo Messina Denaro style”

Esplode la polemica dopo il video shock di un commerciante napoletano che alcune ore dopo si scusa. Ma non è il solo a vendere il montone simile a quello del boss.

Su TikTok c’è chi vende (con lo sconto) i montoni “modello Matteo Messina Denaro stile”.

La denuncia arriva da un tweet del consigliere regionale dei Verdi in Campania Francesco Borrelli, in ha scritto: “Adesso basta – ha detto Borrelli – siamo davvero stanchi di assistere a questo degrado socioculturale. Vendono i giacconi in stile Matteo Messina Denaro. Vergognoso”.

“Borrelli, adesso basta, siamo davvero stanchi di assistere a questo degrado socioculturale. Vendono i giacconi in stile ‘Matteo Messina Denaro’. Vergognoso.”. pic.twitter.com/rrAKJ0CYqj — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) January 24, 2023

L’ossessione per l’outfit del boss, è scoppiata la “Matteo Messina denaro mania”

Il caso del commerciante napoletano che vende giacconi su tiktok, è solo l’ultima di tante segnalazioni di persone che davvero pensano sia una buona trovata vestirsi come il boss oggi al 41 bis nel carcere de L’Aquila.