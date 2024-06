Al Parco Archeologico di Lilibeo Marsala arriva l’Incontro Musicale con il Conservatorio di Trapani

Il Conservatorio "Antonio Scontrino" di Trapani pronto a una serie di emozionanti esibizioni: i dettagli dell'evento.

Lunedì 17 giugno alle ore 20.30 il Parco Archeologico di Lilibeo Marsala ospiterà un evento di cui saranno protagonisti di allievi dell’Anno Accademico 2023/2024 del Conservatorio di Musica “Antonio Scontrino” di Trapani, denominato “Incontro Musicale”.

Per l’esibizione si alterneranno diversi gruppi della classe di musica da camera e precisamente due in quartetto, due in duo e uno in quintetto.

Incontro Musicale al Parco di Lilibeo Marsala, il programma

Il programma verterà su brani del periodo barocco e spazierà fino al Novecento con autori meno noti ma molto interessanti come Johan Amberg, compositore danese vissuto alla fine dell’800 e primi ‘900 e Franco Margola, compositore italiano vissuto nel 900.

I diversi organici e brani originali proposti renderanno la serata dinamica ed emozionante. Questo nel dettaglio il programma dell’Incontro Musicale che verrà eseguito:

J.S. Bach

Triosonata in Sol Maggiore

Martina Fanara – Flauto 1

Martina Fazio – Flauto 2

Giuseppe Sapienza – Fagotto

Alessandro Grimaldi – Pianoforte

J. Amberg

Suite, Seguedille

Aurelio Mutolo – Oboe

Martina Fazio – Flauto

Alberto Parla – Clarinetto

Melissa Alonge – Pianoforte

F. Margola

Fantasia per Chitarra e Pianoforte

Ivana Messina – Chitarra

Maurizio Ruisi – Pianoforte

A. Vivaldi

Concerto RV107

Aurelio Mutolo – Oboe

Martina Fazio – Flauto

Martina Fanara – Flauto

Giuseppe Sapienza – Fagotto

Melissa Alonge – Pianoforte

“Siamo lieti di ospitare il Conservatorio “Scontrino” di Trapani – dice la Direttrice del parco di Lilibeo Marsala, Anna Occhipinti sull’Incontro Musicale – che rappresenta un’eccellenza per la Musica e che ci consentirà di offrire un momento culturale di grande prestigio alla cittadinanza e a quanto, tra turisti e visitatori, vorranno unirsi a noi”.