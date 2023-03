Al via domani la Fiera Libro Ragazzi, festa per 60 anni con 1.400 espositori

Il padiglione del Bologna Fiere è da sempre spazio di dialogo e confronto, di scambio di idee e di formazione

Il compleanno, all’insegna dello slogan “Still rocking at 60!“, dal 6 al 9 marzo nei padiglioni di BolognaFiere.

Centenario della nascita di Italo Calvino

Un grande omaggio allo scrittore Italo Calvino nel centenario della nascita, un’iniziativa dedicata all’Ucraina, con ‘Tales of EUkraine’ (libri bilingue per i bambini e i ragazzi ucraini rifugiati in Europa), convegni sulla censura nei libri per bambini e sull’intelligenza artificiale, i grandi premi per la letteratura dell’infanzia: la Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna (Bologna Children’s Book Fair) celebra i 60 anni con nuovi progetti e 325 eventi da lunedì 6 a giovedì 9 marzo all’insegna dello slogan “Still rocking at 60!”.

Bologna Ragazzi Award

In calendario alla Fiera anche i grandi premi internazionali dedicati all’editoria per bambini e ragazzi: il BolognaRagazzi Award, riservato ai migliori libri illustrati pubblicati nel recente periodo a livello internazionale, che quest’anno avrà come categoria speciale la Fotografia. Il BolognaRagazzi CrossMedia Award, per i migliori progetti editoriali che hanno espanso il loro universo narrativo verso altri media o, viceversa, alle narrazioni nate altrove che approdano su carta, di cui proprio oggi vengono annunciati i vincitori 2023; il Bop – Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year al migliore editore scelto per ciascuna delle sei aree del mondo; il Premio Strega Ragazze e Ragazzi, che giunge all’ottava edizione e in fiera premierà il libro vincitore della categoria di concorso “Narrazione per immagini”, alla sua seconda edizione; il Premio Andersen; l’Astrid Lindgren Memorial Award; il Premio Hans Christian Andersen Award, che sarà assegnato nel 2024.

Dibatti sui grandi temi del futuro

Da sempre spazio di dialogo e confronto, di scambio di idee e di formazione, Bologna Children’s Book Fair ospiterà quest’anno incontri su alcuni dei grandi temi che animano il dibattito sul futuro e il presente dell’editoria globale: dalla censura nei libri per bambini (con ospite, tra gli altri, David Levithan), al nuovo ruolo dell’intelligenza artificiale, passando per la promozione della lettura in aree del mondo svantaggiate (con Bel Santos Mayer, promotrice della lettura, Biblioteca Caminhos da Leitura, Brasile), opportunità e difficoltà nell’editoria africana (tra gli altri ospiti sarà presente Julia Norrish del progetto sudafricano Book Dash), il nuovo volto dell’illustrazione ucraina, strumento di divulgazione e di resistenza (in fiera Oleg Gryshchenko e Anna Sarvira, artisti e co-fondatore del Pictoric illustrators club e Yuliia Kozlovets, International Book Arsenal Festival) e per la prima volta a Bologna una grande area dedicata a PublisHer, il movimento fondato dall’editrice Bodour Al Qasimi per portare la parità di genere nell’editoria mondiale, che presenterà un programma di dibattiti dedicati al ruolo della donna nell’industria editoriale.