Ultimo torna con “Alba”: la tracklist dell’album e le versioni disponibili

Dopo il successo a Sanremo, Ultimo torna con un nuovo album intitolato "Alba".

Ultimo è tornato con un nuovo album intitolato “Alba“, disponibile su tutte le piattaforme digitali e negli store da venerdì 17 febbraio 2023.

Ecco tutte le informazioni sull’album, che include anche il brano che il celebre cantante ha presentato a Sanremo 2023 classificandosi al quarto posto dopo Marco Mengoni, Lazza e Mr. Rain e prima di Tananai.

Alba, l’album di Ultimo: tracklist canzoni

Alba Nuvole in testa Amare Tutto diventa normale Tu Vivo per vivere Ti va di stare bene Vieni nel mio cuore Sono pazzo di te Joker La pioggia di Londra Tornare a te Le solite paure Titoli di coda

Nell’album “Alba”, Ultimo (nome d’arte di Niccolò Moriconi, 27enne originario di Roma) racconta molti aspetti della propria vita privata: “Dico tutto quello che sono e anche quello che vorrei essere”, racconta il cantautore a Vanity Fair presentando il suo lavoro, il secondo album della sua etichetta Ultimo Records.

Dove acquistarlo, versioni e quanto costa

Il nuovo album di Ultimo è disponibile in tutti i negozi di dischi musicali e negli store online. In più, è possibile ascoltare i brani su Spotify, Amazon Music e nelle altre piattaforme di streaming musicale. Su Amazon è possibile acquistare, in esclusiva, anche il vinile giallo, il cd autografato e il vinile autografato.

Queste sono le versioni disponibili dell’album “Alba”, che hanno un costo che varia dai 17,90 ai 27,90 (in versione digitale, invece, il costo si riduce sensibilmente):

CD digitale, con brani in mp3;

CD audio;

Vinile autografato, colorato giallo o arancione e classico.

Il testo del brano Alba, Sanremo 2023

Ecco – da Sorrisi e Canzoni – il testo di “Alba”, il brano presentato da Ultimo a Sanremo 2023.

Amo l’alba perché è come fosse solo mia

Mi rilassa respirare l’aria pure tua

Amo l’alba perché è come fosse una bugia

Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai via

E t’immagini se fossimo al di là dei nostri limiti,

Se stessimo di fianco alle abitudini

E avessimo più cura di quei lividi?

Saremmo certo più distanti, ma più simili

E avremmo dentro noi perenni brividi

T’immagini se tutto questo fosse la realtà?

Amo l’alba perché spesso odio la vita mia

Camminando senza meta in questa strana via

Amo l’alba perché è come una sana follia

Puoi capirla se la senti e non mandarla via

E t’immagini se tutto stesse sopra i nostri limiti

E credessimo ai sorrisi come i comici,

Se non dovessimo parlare per conoscerci,

Se non amassimo soltanto i nostri simili?

Forse avremmo gli occhi solo per descriverci

Perché uno sguardo, in fondo, basta per dipingerci

Quando vivi un giorno bello ridi e pensami

Ho ascoltato i miei silenzi e ho avuto i brividi

Perché dentro un mio respiro sei tu che abiti

E quando vivi un giorno bello ridi e pensami

A me basta solo questo per non perderti,

Ma t’immagini se tutto questo fosse la realtà?

Immagine da Instagram @ultimopeterpan