Sanremo 2023, vince Marco Mengoni: la classifica finale

Ecco chi è il vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo e la classifica finale dei cantanti in gara.

La 73esima edizione del Festival della canzone italiana si conclude: il vincitore di Sanremo 2023, dopo la serata finale dell’11 febbraio, è Marco Mengoni con il brano “Due vite”.

Si conclude una delle edizioni del Festival più partecipate e ricche di emozioni. Anche la serata finale di Sanremo 2023 è stata un insieme di momenti unici, dalla straordinaria esibizione dei Depeche Mode sul palco dell’Ariston e di Achille Lauro sul Suzuki Stage alla partecipazione di due grandi della musica italiana, Gino Paoli e Ornella Vanoni. Non sono mancate le “sorprese”, come il bacio rubato da Rosa Chemical a Fedez, così come i momenti di intrattenimento e gli omaggi (come quello di Gianni Morandi a Lucio Dalla). E di certo non si può evitare di menzionare la lettera del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Oleksandrovyč Zelens’kyj (Zelensky), letta in traduzione italiana a Sanremo 2023 e seguita da un’esibizione musicale.

Co-conduttrice della serata (nella finale come nella prima serata del Festival) è stata Chiara Ferragni, che ha affiancato ancora una volta Amadeus e Gianni Morandi (e regalato qualche momento “social” agli spettatori del Festival).

Chi è il vincitore di Sanremo 2023

Il vincitore di Sanremo 2023 è Marco Mengoni con il brano “Due Vite”, che ha ottenuto anche il premio dell’orchestra per il miglior arrangiamento. Una vittoria decisamente attesa, vista che il cantante ha guidato – senza rivali – la classifica per ben 5 sere. Secondo Lazza, terzo Mr. Rain.

Classifica serata finale

Di seguito la classifica finale della quinta e ultima serata di Sanremo 2023, che si è conclusa con la vittoria di Marco Mengoni.

Marco Mengoni – Due vite; Lazza – Cenere; Mr. Rain – Supereroi; Ultimo – Alba; Tananai – Tango; Giorgia – Parole dette male; Madame – Il bene nel male; Rosa Chemical – Made in Italy; Elodie – Due; Colapesce Dimartino – Splash; Modà – Lasciamo; Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato; Coma_Cose – L’addio; Ariete – Mare di guai; LDA – Se poi domani; Articolo 31 – Un bel viaggio; Paola e Chiara – Furore; Leo Gassmann – Terzo cuore; Mara Sattei – Duemilaminuti; Colla Zio – Non mi va; Cugini di Campagna – Lettera 22; gIANMARIA – Mostro; Levante – Vivo; Olly – Polvere; Anna Oxa – Sali; Will – Stupido; Shari – Egoista; Sethu – Cause perse.

La classifica finale di Sanremo 2023 è il risultato di un sistema di voto che vede l’azione congiunta di:

Televoto (34%);

Giuria Demoscopica (33%);

Sala stampa (33%).

La TOP 5

La novità di Sanremo 2023, a parte la partecipazione di 6 artisti da “Sanremo giovani” al fianco dei big in gara, è la sostituzione del “tradizionale” podio a 3 posti con una finalissima con 5 cantanti. A Sanremo 2023 i primi 5 (in ordine di esibizione) sono stati:

Ultimo – Alba;

– Alba; Tananai – Tango;

– Tango; Lazza – Cenere;

– Cenere; Marco Mengoni – Due vite – vincitore di Sanremo 2023;

– Due vite – vincitore di Sanremo 2023; Mr. Rain – Supereroi.

Il vincitore di Sanremo 2023 è un uomo e nella TOP 5 non c’è neanche una donna, visto che la più alta in classifica – Giorgia – è al sesto posto della classifica finale.

Premi Sanremo 2023, ecco chi li ha vinti

Serata cover – vinta nel 2023 da Marco Mengoni , con la cover di “Let it be” dei Beatles assieme al coro gospel Kingdom Choir.

– vinta nel 2023 da , con la cover di “Let it be” dei Beatles assieme al coro gospel Kingdom Choir. Premio Mia Martini : il premio della critica a Sanremo 2023 va a Colapesce Dimartino con “Splash”.

: il premio della critica a Sanremo 2023 va a Colapesce Dimartino con “Splash”. Premio Lucio Dalla (sala stampa): a Sanremo 2023 lo vince Colapesce Dimartino.

(sala stampa): a Sanremo 2023 lo vince Colapesce Dimartino. Miglior testo, Premio Sergio Bardotti : va a Coma_Cose con il brano “L’addio”.

: va a Coma_Cose con il brano “L’addio”. Arrangiamento migliore, Premio Giancarlo Bigazzi: vinto, a Sanremo 2023, da Marco Mengoni con “Due vite”.

Immagine Rai