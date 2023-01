Sanremo 2023, tutte le news: cantanti, ospiti e duetti, come e dove guardarlo

Sanremo 2023, tutto pronto per il 73esimo Festival della canzone italiana: tutte le news su ospiti, duetti, cantanti e brani in gara, date e curiosità.

C’è attesa per l’inizio di Sanremo 2023, la 73esima edizione del Festival della canzone italiana: ecco il programma, tra cantanti in gara (big e nuove proposte), curiosità su ospiti e duetti, rumor e le immancabili “polemiche”.

L’inizio di Sanremo 2023 è previsto per martedì 7 febbraio, mentre l’attesa finale con l’annuncio del vincitore sarà sabato 11 febbraio.

Durante la prima serata si esibiranno 14 dei 28 cantanti in gara, i restanti presenteranno il proprio brano durante la seconda serata. Tutti e 28 gli artisti torneranno a esibirsi nella terza serata del Festival e si avrà una nuova classifica provvisoria, la più attesa in vista della finale del sabato. La quarta serata sarà il momento delle Cover e dei duetti.

Durante la gran finale di Sanremo, i cantanti si esibiranno nuovamente e a fine serata si scopriranno sia il vincitore del Festival della musica italiana sia gli artisti che si aggiudicheranno i premi:

Vincitore e podio;

Rappresentante designato dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2023:

Premio della Critica “Mia Martini”;

Miglior testo, premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo:

Sala Stampa, Premio “Lucio Dalla”:

Premio Lunezia per il valore musical-letterario:

Miglior composizione musicale, Premio “Giancarlo Bigazzi”;

Migliore interpretazione, Premio “Enzo Jannacci” NuovoIMAIE.

La location

Il 73esimo Festival della canzone italiana si svolgerà al Teatro Ariston di Sanremo, che per l’occasione sarà arricchito dalla bellezza dei tipici fiori della città ligure.

Le novità

L’edizione di Sanremo del 2023 presenta numerose novità. Tra queste il cambio di regolamento sui finalisti, che – al contrario degli anni passati – non saranno più 3 ma 5. Ci saranno quindi più artisti che, nella serata finale del Festival, potranno riproporre il proprio brano al pubblico. E ci sarà decisamente più “suspense” al momento della proclamazione del vincitore.

Per quanto riguarda serata cover e duetti, i big in gara potranno scegliere autonomamente il brano tra successi nazionali e internazionali dagli anni Sessanta ai Duemila e il cantante con cui duettare. In più, per la prima volta, gli artisti avranno la possibilità di cantare un loro stesso brano.

Giuria, scaletta, voto

Ecco come funzionerà il voto a Sanremo e quali giurie prenderanno parte alla redazione delle classifiche provvisorie e di quella finale.

Prima serata : voteranno le 3 componenti della giuria della Sala Stampa (carta stampa, tv, web) per realizzare la classifica provvisoria dei primi cantanti in gara.

: voteranno le 3 componenti della giuria della Sala Stampa (carta stampa, tv, web) per realizzare la classifica provvisoria dei primi cantanti in gara. Seconda serata : stesso meccanismo di voto della prima sera. La nuova classifica provvisoria si sommerà alla precedente.

: stesso meccanismo di voto della prima sera. La nuova classifica provvisoria si sommerà alla precedente. Terza serata : i 28 artisti in gara verranno votati dalla giuria demoscopica (50%) e dal pubblico a casa tramite televoto (50%). Nuova classifica provvisoria.

: i 28 artisti in gara verranno votati dalla giuria demoscopica (50%) e dal pubblico a casa tramite televoto (50%). Nuova classifica provvisoria. Quarta serata : nella serata Cover la classifica verrà stilata in base ai voti espressi dalla Giuria demoscopica (33%), dalla Giuria della sala stampa (33%) e dal televoto (34%).

: nella serata Cover la classifica verrà stilata in base ai voti espressi dalla Giuria demoscopica (33%), dalla Giuria della sala stampa (33%) e dal televoto (34%). Finale: voteranno Giuria demoscopica (33%), dalla Giuria della sala stampa (33%) e dal televoto (34%). Durante la “super finale” a 5, ci sarà una nuova classifica con lo stesso meccanismo di voto.

Chi condurrà il Festival di Sanremo 2023? Presentatore e co-conduttori

Per il quarto anno consecutivo, il Festival di Sanremo sarà condotto da Amadeus. Questa volta, il noto volto Rai sarà affiancato da un grande artista (nonché concorrente dell’edizione dello scorso anno), Gianni Morandi.

Tra le co-conduttrici ci saranno:

Chiara Ferragni (prima serata e finale);

(prima serata e finale); Francesca Fagnani (seconda serata);

(seconda serata); Paola Egonu (terza serata);

(terza serata); Chiara Francini (serata cover)

Sanremo 2023, i cantanti big in gara

Ecco chi sono i cantanti in gara a Sanremo 2023 e i titoli dei loro brani:

Ultimo con Alba:

con Alba: Tananai con Tango;

con Tango; Madame con Il bene nel male;

con Il bene nel male; Giorgia con Parole dette male;

con Parole dette male; Mr.Rain con Supereroi;

con Supereroi; Elodie con Due;

con Due; Gianluca Grignani con Quando ti manca il fiato;

con Quando ti manca il fiato; Marco Mengoni con Due vite;

con Due vite; Anna Oxa con Sali (Canto dell’anima);

con Sali (Canto dell’anima); Lazza con Cenere;

con Cenere; Mara Sattei con Duemilaminuti;

con Duemilaminuti; Modà con Lasciami;

con Lasciami; Paola & Chiara con Furore;

con Furore; Colapesce, Dimartino con Splash;

con Splash; Leo Gassman con Terzo cuore;

con Terzo cuore; Articolo 31 con Un bel viaggio;

con Un bel viaggio; Ariete con Mare di guai;

con Mare di guai; Cugini Di Campagna con Lettera 22;

con Lettera 22; Levante con Vivo;

con Vivo; Coma_Cose con L’addio;

con L’addio; LDA con Se poi domani;

con Se poi domani; Rosa Chemical con Made in Italy.

A questi si aggiungono le nuove proposte, i 6 vincitori di Sanremo Giovani.

Shari con Egoista

con Egoista gIANMARIA con Mostro

con Mostro Colla Zio con Non mi va;

con Non mi va; Sethu con Cause perse;

con Cause perse; Will con Stupido;

con Stupido; Olly con Polvere.

Ospiti e duetti a Sanremo 2023

Ecco l’elenco degli ospiti annunciati a Sanremo 2023.

Prima serata

Salmo (in collegamento dalla Costa Smeralda);

Mahmood e Blanco, vincitori di Sanremo 2022;

Pooh;

Elena Sofia Ricci.

Seconda serata

Al Bano e Massimo Ranieri;

Black Eyed Peas.

Terza serata

Guè (in collegamento dalla Costa Smeralda);

Måneskin.

Quinta serata – Finale

Salmo (in collegamento dalla Costa Smeralda).

Potrebbe essere presente, in videocollegamento, nella serata finale di Sanremo 2023 anche il presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj.

Questi invece i duetti previsti nella serata cover.

Cover e duetti Sanremo 2023

Anna Oxa

Ariete

Articolo 31 con Fedez

Colapesce Dimartino con Carla Bruni

Colla Zio con Ditonellapiaga

Coma_Cose con i Baustelle

Elodie

Gianluca Grignani con Arisa

Gianmaria con Manuel Agnelli

Giorgia con Elisa

I Cugini di Campagna con Paolo Vallesi

Lazza con Emma e Laura Marzadori

LDA con Alex Britti

Leo Gassman con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo

Levante

Madame con Izi

Mara Sattei con Noemi

Marco Mengoni

Modà con Le Vibrazioni

Mr. Rain con Fasma

Olly con Lorella Cuccarini

Paola e Chiara con Merk & Kremont

Rosa Chemical con Rose Villain

Sethu con i Bnkr44

Shari con Salmo

Tananai con Don Joe

Ultimo con Eros Ramazzotti

Will

Dibattiti e polemiche

Sanremo, si sa, è teatro di dibattiti e polemiche costanti. Accantonata la “sempreverde” questione relativa al canone e ai costi del Festival, nel 2023 l’attenzione si è concentrata sul caso Madame. Per la cantante, al centro di un’inchiesta su Green Pass e vaccini anti-Covid “falsi”, si è temuta l’esclusione dal Festival. Tuttavia, come ha specificato Amadeus, il procedimento è ancora in corso e l’artista verrà considerata innocente (e quindi in gara) fino a prova contraria.

Più recentemente, invece, ha fatto discutere anche la possibile partecipazione del presidente ucraino in videocollegamento. Una presa di posizione in un Festival che ha tanto di musicale ma, si sa, interviene anche su questioni sociali e politiche di rilievo.

Il fenomeno Fantasanremo

Un gioco che attira i giovani ma anche gli adulti e spinge a guardare con particolare attenzione a Sanremo 2023. Si tratta di un fantasy game basato sul Festival della musica italiana e che permette agli utenti di creare una “squadra” personalizzata con gli artisti in gara come “giocatori”.

Pare che il gioco online registri più di un milione di iscritti, nonché un successo non indifferente sui social.

Dove e come guardare il Festival

Il Festival di Sanremo 2023 andrà in onda su Rai 1 e, in contemporanea, su RaiPlay (servizio di streaming Rai) e su Rai Italia, Rai Radio 2 e RaiPlay Sound. Si ricorda che prima della diretta andranno in onda anche le anticipazioni e i commenti sul Festival.

Fonte immagine: Facebook – Festival di Sanremo