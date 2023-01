Mare fuori 3, novità e anticipazioni della terza stagione: cast, temi, trama

Una delle serie più amate e viste in Italia sta per tornare con la terza stagione: si tratta di "Mare Fuori". Ecco le novità su cast, regista e le anticipazioni sulla trama.

“Mare fuori” era nata come uno dei tanti progetti seriali pensati per arricchire il palinsesto Rai. Invece, da quando è stata inserita su RaiPlay e resa disponibile nel catalogo di Netflix, è una delle serie italiane più viste, amate e chiacchierate.

Arrivata alla seconda stagione, oggi la serie ha raggiunto 150 Paesi nel mondo e c’è già chi vuole un adattamento. La bella notizia è che dal 1 febbraio 2023 ci sarà la terza stagione di Mare fuori su RaiPlay e solo dal 15 febbraio, quindi due settimane dopo, sarà trasmessa in prima serata su Rai Due.

L’annuncio ha fatto esultare i tanti fan nel mondo e anche la serie è ritornata nella classifiche dei prodotti più visti sia su RaiPlay sia su Netflix.

Mare fuori 3, le novità della terza stagione

Sono tante le novità di questa terza stagione di “Mare Fuori”, a cominciare dal regista. Stavolta a dirigere la serie è Ivan Silvestrini, che ha commentato: “Dirigere la terza stagione di Mare fuori è stata un’avventura indimenticabile. Dopo aver contribuito a raccontare le storie di questi personaggi nella scorsa stagione non vedevo l’ora, per primo, di sapere come sarebbero andate le cose. Credo che la serie abbia raggiunto ormai la sua piena maturità ed è stato un privilegio essere al timone di una squadra così devota e inarrestabile in ogni reparto”.

Temi, cast, anticipazioni sulla trama

Per quanto riguarda le tematiche, invece, rilasciando un’intervista a Fanpage.it, Cristiana Farina, autrice della serie con Maurizio Careddu, ha dichiarato: “Nella terza serie affronteremo, tra le altre cose, il potere dell’amore a quell’età che può essere salvifico e può essere dannato, ma di fatto è un modo per diventare adulti, per conoscere qualcosa che fino a quel momento è stata data per scontata o che si è ricevuto, lo si è dato, ma in maniera anche poco consapevole. È una tematica importante, come l’amicizia”.

I ragazzi detenuti nell’Istituto penitenziario minorile con il mare fuori dalle finestre sono cresciuti e si ritroveranno a fare i conti con i sentimenti e i pensieri del diventare adulti mentre cercano la loro personale redenzione. Il pubblico troverà le risposte alle domande rimaste sospese del finale della seconda stagione. Si vedranno Filippo e Naditza affrontare il mondo esterno, il direttore del carcere Paola Vinci convivere con il sentimento che prova per Massimo, sposato e con un figlio, Carmine che ha iniziato un percorso di perdono e le storie d’amore di Kubra con Pino ‘o Pazzo e di Gemma con Kardiotrap.

Novità anche sul fronte cast di “Mare Fuori” 3. Ai personaggi già presenti e riconfermati si aggiungeranno: Rosa Ricci, sorella di Ciro che arriverà in carcere assetata di vendetta, Giulia, una trapper cinica e sfrenata, appartenente a una gang milanese, i fratelli Raffaele (detto Micciarella) e Luigi (detto Cucciolo) Di Meo, Dobermann, un loro amico extracomunitario di colore e Sofia, interpretata da Lucrezia Guidone, che sarà una nuova educatrice.

Cast a Sanremo?

C’è tanta attesa anche perché dalla conferenza stampa è emersa la potenziale opportunità che il cast della serie possa andare al Festival di Sanremo per cantare ‘O mar for, che è la sigla della serie scritta da Matteo Paolillo e Stefano Lentini.

Insomma, Mare fuori 3 sta tornando e il 1° febbraio non è mai stato tanto atteso.

Foto da Instagram

Sandy Sciuto