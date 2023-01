Il presidente dell'Ucraina Zelensky interverrà in collegamento alla serata finale del Festival di Sanremo

Il presidente dell’Ucraina Zelensky interverrà in collegamento alla serata finale del Festival di Sanremo. Lo ha detto Bruno Vespa, andato a Kiev per intervistare il presidente, intervenendo a Domenica In.

Il giornalista ha detto che lo stesso Zelensky gli avrebbe chiesto di partecipare e, interpellato il direttore artistico Amadeus, l’operazione è andata in porto.