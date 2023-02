Dal caso Blanco all’emozione di Chiara Ferragni: la prima serata di Sanremo 2023

Ecco cosa è successo nella prima serata iniziale del Festival di Sanremo 2023: dall'esibizione "particolare" di Blanco alla lettera di Chiara Ferragni, dai momenti indimenticabili alla classifica.

Chiara Ferragni in lacrime che legge una lettera emozionante, un Blanco decisamente fuori di sé che prende fischi sul palco dell’Ariston, la presenza straordinaria del presidente Mattarella… Si è appena conclusa, con qualche sorpresa e imprevisto, la prima serata di Sanremo 2023.

Tutto è andato, più o meno, come doveva andare. Almeno fino alla performance di Blanco, sul palco dell’Ariston per presentare il nuovo singolo “L’isola delle rose”. Riviviamo i momenti principali della prima delle cinque serate del Festival della musica italiana, giunto alla sua 73esima edizione.

Sanremo 2023, il riassunto della prima serata

La prima serata di Sanremo 2023 è iniziata con un omaggio alla Costituzione Italiana, entrata in vigore 75 anni fa. Per questo importante momento erano presenti al Teatro Ariston il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’attore Roberto Benigni. Indimenticabile anche il momento dell’Inno nazionale, cantato da Gianni Morandi (con l’aiuto, naturalmente, di tutto il pubblico).

Sul Suzuki Stage un grande della musica, Piero Pelù, ha regalato ai fan momenti di spensieratezza e gioia con una performance impeccabile. Sul palco di Sanremo 2023, invece, si è esibito un gruppo che è parte fondamentale della storia della musica italiana: i Pooh. Senza Stefano D’Orazio, scomparso nel 2020, ma sempre uniti da una profonda amicizia e dall’amore per la musica. Infine, il pubblico di Sanremo 2023 è rimasto senza parole di fronte all’omaggio a un mito della musica italiana, un cantautore e un poeta, Lucio Battisti.

Non sono mancati i momenti dedicati a temi sociali e d’attualità: il minuto di silenzio per le vittime del tragico terremoto tra Turchia e Siria e la conversazione sulla violenza contro le donne con le rappresentanti sull’associazione D.i.re. Ma ci sono stati anche momenti di spensieratezza e dedicati ai “social”, con Chiara Ferragni protagonista indiscussa naturalmente.

Il caso Blanco a Sanremo, cosa è successo

Blanco è stato decisamente l’imprevisto della prima serata di Sanremo 2023. Vasi rotti, scenografia distrutta, fischi dal pubblico: una scena incredibile ha “animato” la seconda parte del primo appuntamento con il Festival. Un momento imprevisto e anche, si potrebbe dire, imbarazzante, tanto per i presentatori (per fortuna Amadeus è riuscito, con ironia ma anche pacatezza, a tenere tutto sotto controllo) quanto per il cantante protagonista.

Sembra che durante la sua esibizione da solista, Blanco sia stato colto di sorpresa da un problema tecnico. “Non sento la voce”, ha detto, iniziando poi – improvvisamente – a distruggere la scenografia. Sembrava tutto quasi parte della performance, ma in realtà si trattava solo di una reazione esagerata e inattesa del cantante.

Blanco ha cercato di giustificarsi con Amadeus, ovviamente sconvolto per l’accaduto, ma la sua giustificazione non ha convinto il pubblico (che lo ha fischiato): “La voce non andava, quindi ho deciso di divertirmi comunque. La musica è musica”. Il presentatore di Sanremo si è visto costretto a richiamare il pubblico all’ordine e a far lasciare il palco a Blanco. Poi, con un tocco di simpatica ironia, ha aggiunto: “Dai tempi di Morgan e Bugo che non accadeva una cosa del genere”.

La lettera di Chiara Ferragni

Lasciando da parte Blanco, l’altra protagonista della prima serata del Festival di Sanremo 2023 è stata senza dubbio Chiara Ferragni. Chiamata in veste di co-conduttrice al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, ha dimostrato di avere discrete doti da presentatrice e ha approfittato della sua partecipazione alla kermesse per diffondere un messaggio ai fan e al resto della società.

La sua lettera alla bambina che è stata si è rivelata come un appello all’accettazione di sé e delle sfide dell’essere donna e madre. Ma è stata anche una confessione, quella di una donna normale e piena di insicurezze nonostante la bellezza e la fama.

La classifica provvisoria, prima serata Sanremo 2023

Dopo la prima serata di Sanremo 2023, la giuria ha stilato questa classifica provvisoria dei primi 14 cantanti in gara:

Marco Mengoni Elodie Coma_Cose Ultimo Leo Gassmann Mara Sattei Colla Zio Cugini di Campagna Mr. Rain Gianluca Grignani Ariete gIANMARIA Olly Anna Oxa

Foto di Notizie.it