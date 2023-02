Chiara Ferragni, la lettera alla bambina che è stata e il messaggio-monologo a Sanremo

Un esordio importante per Chiara Ferragni: ecco il contenuto del suo discorso al Teatro Ariston durante la prima serata di Sanremo 2023.

Chiara Ferragni si è resa protagonista di un interessante monologo durante la sua partecipazione, in qualità di co-conduttrice, alla prima serata di Sanremo 2023.

Tanti i temi del suo discorso, che sicuramente avrà un impatto sugli spettatori del Festival e costituirà uno dei momento più “politici” e sociali della kermesse musicale. Ha parlato di sicurezza, maternità, sfide dell’essere donna, madre e lavoratrice, odio e contrasto all’odio. Temi da sempre al centro del suo messaggio alla società contemporanea, soprattutto ai fan più giovani.

Si è trattato sicuramente di un momento emozionante in una prima serata che si può dire incredibile sin dai primi momenti, segnati dalla partecipazione straordinaria del presidente Sergio Mattarella, dall’emozionante performance dell’Inno nazionale di Gianni Morandi e dal monologo di Roberto Benigni sulla Costituzione italiana. Oltre che dalle esibizioni dei cantanti in gara e di grandi della musica (come i Pooh), naturalmente.

Il monologo di Chiara Ferragni a Sanremo 2023

Per la bella e brava imprenditrice, le telecamere non sono certo una novità. Tuttavia, partecipare a una trasmissione come Sanremo ed essere sotto gli sguardi attenti e spesso giudicanti dell’Italia intera non deve essere stato semplice per Chiara Ferragni. Dopo la seconda discesa dalle scale dell’Ariston (sulle note di “Nessuno mi può giudicare”), la co-conduttrice della prima serata di Sanremo ha intrattenuto il pubblico con il suo monologo. Che in realtà era non un comune discorso, ma una lettera interamente scritta da lei.

Ha scelto un abito con un disegno del suo corpo per questo importante momento. E no, lo ha specificato, non era nuda. “Io penso che il corpo di noi donne non deve generare mai odio o vergogna”: Chiara Ferragni introduce così la sua lettera a Sanremo, dedicata alla bambina che è stata, alle sue insicurezze, al suo essere donna, imperfetta ma incredibilmente stupenda e unica a modo suo.

“La gente mi conosce, tanti mi chiedono selfie assieme. Sai, è una bella sensazione essere apprezzata da milioni di persone, ma non piaccio a tutti. Ho sempre cercato di renderti fiera, tutto quello che faccio lo faccio per te, per la bambina che sono stata”, dice Chiara Ferragni a Sanremo.

Per molti fare l’influencer è fantastico e chi fa questo lavoro appare praticamente imperturbabile, senza dubbi e insicurezze. Chiara Ferragni smentisce tutto ciò e svela che anche le persone di successo sono umane. “C’è una cosa che mi fa stare male. Un pensiero fisso nella mia testa, non sentirmi abbastanza“.

“Vorrei dirti questo: sei abbastanza, lo sei sempre stata”, dice ancora Chiara Ferragni alla bambina che è stata. Chiara avvisa anche quella “piccolina” di tante cose: che la vita è piena di sfide, che “se una cosa fa paura, probabilmente è la cosa giusta da fare”, che c’è tanto da vivere.

E ancora, Chiara Ferragni parla di tematiche a lei molto care come maternità, donne e lavoro, sessismo… Lo fa cercando di fare la differenza con il suo ruolo nella società, pur nella consapevolezza che non tutti saranno d’accordo con lei ma che tanti apprezzeranno la sua onestà, la sua determinazione e le sue lacrime sincere.

L’esordio al top

Chiara Ferragni a Sanremo non è certo passata inosservata. E l’imprenditrice e influencer non ha perso l’occasione per trasmettere messaggi positivi a fan e spettatori, per discutere temi importanti con gesti semplici, eleganti, puliti. “Pensati libera“: questa, per esempio, era la scritta sul copri-spalle bianco che arricchiva il primo abito presentato durante la serata. Con il monologo, poi, Chiara non si è di certo risparmiata.

Era indubbiamente emozionata di essere protagonista di uno degli eventi culturali principali d’Italia. E lo si notava dai sorrisi e dai racconti sulla lunga “preparazione” che ha preceduto la sua partecipazione a Sanremo.

“Surreale essere qui”, le sue prime parole dopo la prima discesa al Teatro dell’Ariston. Eppure, Chiara Ferragni sembrava perfettamente a suo agio su un palco che, in passato, ha messo in difficoltà anche le migliori attrici e personaggi dello spettacolo con esperienza pluriennale. Di fronte alla sua performance come co-conduttrice al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, si può dire che quello di Chiara Ferragni è stato un esordio di successo nel mondo televisivo.

Foto di Rai Radio 2 (da Facebook)