Sanremo 2023, prima serata: scaletta, ospiti e cantanti in gara

Pronti, si comincia. Sanremo 2023 parte col botto e una scaletta che più piena di così non si può. Cosa succede nella prima serata dell'edizione 73

Si alza il sipario sul palco dell’Ariston, parte il Festival di Sanremo 2023 parte. La quarta edizione condotta da Amadeus, 28 cantanti in gara tra vecchie glore, nuove promessi e numeri uno della musica italiana. Una scaletta che più piena di così non si può.

E se tutto questo non bastasse un’apertura inaspettata: per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo, un Presidente della Repubblica sarà presente all’Ariston. Con Sergio Mattarella seduto in prima fila, ad aprire la serata sarà l’Inno Nazionale cantato da Gianni Morandi, poi arriverà Roberto Benigni con una “lezione” sui 75 anni della Costituzione italiana che dovrebbe durare circa dieci minuti.

Un inizio istituzionale, anche se non è previsto un intervento del Presidente che assisterà ad una parte dello show dalla platea per poi lasciare la sala e rientrare a Roma.

Ma chi canterà nella serata di martedì 7 febbraio e chi sono gli ospiti? Ecco tutte le informazioni, minuto per minuto.

I momenti più importanti della prima serata del Festival di Sanremo 2023

La partenza è prevista intorno alle 20.40, mentre l’ingresso di Roberto Benigni è verso le 21 (con quindici minuti in cui leggerà e commenterà alcuni articoli della Costituzione). Quando canta Anna Oxa? Verso le 21.20, mentre Mahmood e Blanco entreranno in scena alle 21.50 circa. Per gli amanti dei Pooh, appuntamento alle 23 mentre alle 23.30 ci sarà il monologo di Chiara Ferragni (mezz’ora dopo ci sarà l’incontro con le attiviste di D.I.RE). L’orario di chiusura? All’1.30. Poco prima verrà svelata la prima classifica provvisoria.

Saremo 2023, la scaletta della prima serata, minuti per minuto

Ore 20.40 Ingresso dalle scale di Amadeus e Gianni Morandi

Saluto al presidente Sergio Mattarella

Inno di Mameli eseguito da Gianni Morandi

Ingresso di Roberto Benigni

Al rientro Amadeus ricorda che questa sera si esibiranno i primi 14 artisti e che voterà la

Sala Stampa divisa in tre componenti (Carta Stampata e Tv, Radio e Web)

21.20 Anna Oxa

Gianmaria

Prima discesa Chiara Ferragni

Mr. Rain

21.50 Mahmood e Blanco

Marco Mengoni

Elena Sofia Ricci (per presentare la serie Fiori sopra l’inferno)

Ariete

Ultimo

Amadeus esce dall’Ariston per incontrare Piero Pelù

Esibizione di Piero Pelù dal palco di Piazza Colombo

Coma Cose

Reunion dei Pooh

Elodie

23.00 Seconda discesa di Chiara Ferragni con monologo

Collegamento con la Costa Smeralda e Salmo che si esibisce

Leo Gassmann

Blanco presenta L’isola delle rose

Ingresso Chiara Ferragni con attiviste dell’associazione D.I.RE.

Cugini di campagna

Gianluca Grignani

Olly

Colla Zio

Mara Sattei

Omaggio a Lucio Battisti

1.24 Top Five dei brani più votati della Sala Stampa

Collegamento con Fiorello

1.30 Chiusura

La votazione della prima serata è affidata unicamente alla Sala stampa: alla fine della puntata verrà ufficializzata la prima classifica provvisoria.