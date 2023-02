È salito a 7.266 il numero delle persone morte in Turchia e Siria per il terremoto di ieri. I feriti sono più di 35mila. Lo riferisce il Guardian. Il bilancio comprende 5.434 morti in Turchia.

In Turchia almeno 8mila persone sono state tratte in salvo dalle macerie e altre 380mila hanno trovato rifugio in centri di accoglienza predisposti dalle autorità.