Fischi e vasi rotti, furia Blanco a Sanremo 2023: ecco cosa è successo

Scatto d'ira di Blanco durante la sua esibizione a Sanremo 2023. Ecco cos'è accaduto sul palco dell'Ariston.

Momenti di tensione nel corso della prima puntata di Sanremo 2023, durante l’esibizione di Blanco presente in veste di ospite. Il cantante lombardo, mentre stava presentando il suo ultimo pezzo “L’isola delle rose”, ha preso a calci i vasi con le rose che erano stati posizionati sul palco.

A causare la sua rabbia un problema tecnico che si è verificato in cuffia. L’artista, vincitore del passato Festival di Sanremo, è stato subissato dai fischi del pubblico presente.

Sanremo 2023, Blanco: “Non andava la voce”

“Il significato è che non andava la voce, quindi ho detto: mi diverto comunque. La musica è la musica”, ha provato a giustificarsi Blanco davanti ad Amadeus.

Il presentatore ha provato a calmare gli animi del pubblico e, pur non giustificando lo scatto d’ira di Blanco, ha comunque concesso all’artista la possibilità di esibirsi una seconda volta al termine della gara.

“Magari non è stato bello quello che avete visto e lo comprendo, però se tu desideri tornare più tardi al termine della gara a cantare, noi ti diamo il palco per cantare la tua canzone“, ha detto Amadeus. “Volentieri, io canto anche da solo. Lo faccio perché mi piace la musica”, ha concluso Blanco, che ha abbandonato il palco dell’Ariston ancora in preda ai fischi degli spettatori.

Fonte foto: Twitter – Cinguetterai